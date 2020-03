Alle eksamener i grunnskolen og alle skriftlige VGS-eksamener avlyses

Koronautbruddet gjør at regjeringen velger å avlyse skriftlig eksamen for elevene i videregående skole og alle eksamener i grunnskolen denne våren.

Kunnskapsminister Guri Melby (V). Foto: Lise Åserud, NTB Scanpix

NTB

Det kommer fram i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet onsdag.

– Elevene vil få vitnemål selv om det ikke blir skriftlig eksamen i år, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Kunnskapsdepartementet jobber videre med løsninger for privatister og lærlinger. Muntlig eksamen i videregående skole er det ennå ikke tatt en beslutning om.

– Det er viktig for meg at denne situasjonen ikke skal ødelegge for fremtiden til elevene. Jeg vet at mange elever har vært stresset og usikre på om de må ta eksamen eller ikke. Som lærer vet jeg at det er viktig at elever og lærere får avklaring så tidlig som mulig. Ved å avlyse skriftlige eksamener får lærerne bedre tid til å drive undervisning og å gjøre en god sluttvurdering, sier Melby.