Alle alvorlige småbåtulykker i fjor under lupen i ny rapport

Rapporten blir lagt fram på en fritidsbåtkonferanse torsdag 25. april.

– Målsettingen er at kartleggingen skal gi myndigheter og andre organisasjoner et bedre grunnlag for å vurdere hvilke tiltak som kan styrke sikkerheten til sjøs. Dette har vært etterspurt blant myndighetsaktører og organisasjoner, skriver Statens havarikommisjon (SHT) på sine nettsider.

I tillegg ønsker SHT et bedre underlag for å vurdere hvilke typer ulykker som bør undersøkes nærmere i framtiden.

Alle ulykker der noen er omkommet eller savnet, er gransket, inkludert ulykker som involverer padlebrett, kano, kajakk og vannscooter. Ulykker som er skjedd i forbindelse med konkurranser eller med seilbrett, kite, surfebrett og badeleker er imidlertid ikke dekket.

Ifølge Redningsselskapet omkom 17 personer i ulykker med fritidsbåter i fjor, mens to døde i ulykker med kajak eller kano.

SHT har i tillegg innhentet data om båtulykker for tidsrommet 2008–2017. Denne kartleggingen omfatter også hendelser der det ikke er omkomne eller savnede.