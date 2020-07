Den private sammenkomsten startet et koronautbrudd. Historien viser hvordan den norske høsten kan bli.

Ordfører i Moss Hanne Tollerud beskriver utbruddet kommunen nå står midt oppi, som «alvorlig». Foto: Stian Lysberg Solum, NTB scanpix

På et blunk kan det snu. I Moss ble sommeridyll erstattet av intens smittejakt. Arbeidet som skjer der nå, illustrerer hva som må til for at Norge skal unngå en ny nedstengning.