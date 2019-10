Rødgrønne partier leser EØS-vedtaket ulikt

Spørsmålet om Norge bør beholde EØS-avtalen har blitt debattert friskt under Fellesforbundets landsmøte de siste dagene.

Avstemningen endte forholdsvis jevnt. 300 delegater ønsket å utrede alternativer til dagens avtaleverk, mens et mindretall på 218 stemte for en utredning med sikte på å si opp avtalen.

Nestleder Steinar Krogstad understreket at vedtaket verken sier ja eller nei til EØS.

– Vi tar ikke side. Både ulemper og fordeler er klart beskrevet, sa han i forkant av avstemningen.

-Krystallklar beskjed

Partileder Trygve Slagsvold Vedum mener LO-gigantens vedtak vil gjøre det enda lettere for Senterpartiet å finne flere alliansepartnere i EØS-politikken.

– Vårt primærstandpunkt er at vi ønsker å erstatte EØS-avtalen med nye og bedre avtaler. Dette peker i samme retning, sier han til NTB.

Vedum viser til at det aldri har vært vedtatt en så kraftig kritikk, og kaller det en klar arbeidsordre til hele LO-systemet.

– Med dette vedtaket er det ikke mulig for Fellesforbundet å støtte at man skal gi EU mer makt på arbeidsmarkedsområdet. Dette er et krystallklart nei til at Norge skal gi fra seg mer makt til EU i arbeidsmarkedspolitikken, fremholder han.

Også SV ønsker velkommen vedtaket om å utrede alternativer til EØS.

Ap: Innen rammene av EØS

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre advarte i kraftige ordelag mot å stemme for et forslag som ender med å si opp hele EØS-avtalen, da han tirsdag talte til landsmøtet.

Forslaget, som ble fremmet av venstresiden i Fellesforbundet, er blitt beskrevet som en snubletråd for Støre og et mulig regjeringsprosjekt i 2021. Frykten er at EU-debatten skal blusse opp og skape splid mellom mulige regjeringspartnere.

Støre leser vedtaket som at man ønsker å se på mulighetene innenfor avtaleverket.

– Fellesforbundet ønsker mer kunnskap om hvordan norsk politikk kan rydde opp i norsk arbeidsliv innenfor rammene av EØS-avtalen. Det er forslag som Ap støtter, sier Støre.

Han kaller debatten for åpen, ærlig og direkte. Samtidig sier han at det var et «tydelig flertall» som stemte for å utrede alternativer.

– Det er et viktig signal om at det største forbundet i privat sektor ønsker å skape trygghet for norske arbeidsplasser innenfor rammene av EØS-avtalen, sier Støre.

Markedsadgang

Landsmøtet endte med å stemme for en tekst hvor det kreves utredning av en rekke punkter om norske myndigheters evne og mulighet til å påvirke EU, og hvordan tiltak mot sosial dumping og useriøsitet i arbeidslivet kan utvikles og styrkes.

Fellesforbundet vil at man skal se på hvilke alternativer Norge har til dagens EØS-avtale, som samtidig vil sikre bedriftene en full og forutsigbar markedsadgang til Europa.

Fellesforbundet er med sine 160.000 medlemmer det største LO-forbundet i privat sektor og organiserer arbeidere i en rekke industrinæringer.

LO: Kraftig signal

– Vedtaket hos Fellesforbundet er et kraftig signal fra grasrota i norsk arbeidsliv om en uakseptabel utvikling i mange næringer og at belastningen for arbeidslivet er stor. Det må tas på alvor, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Han sier det hviler et stort ansvar på regjeringen og arbeidsgivere for å sørge for grep som skal sikre oppslutning om avtalen også i framtiden.

NHO har hele tiden understreket at de er for EØS-avtalen og ikke ser noe behov for å utrede den. Administrerende direktør Ole Erik Almlid sier de har fulgt prosessen med stor spenning. En løsere tilknytning til EU vil ikke kunne gi like god forutsigbarhet for norske bedrifter og arbeidsplasser, mener han.

– Vi tror at en utredning vil vise at EØS-avtalen har vært svært god for Norge, sier NHO-direktøren.