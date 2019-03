NSB vurderer å droppe komfortkupeen. Vil fylle opp tomme seter og åpne for ståplasser.

Den gamle komfortkupeen kan i fremtiden bli en vogn hvor 44 reisende kan reservere sete, men hvor ledige plasser kan brukes av alle. Det bekrefter NSB.

Når døgnet sees under ett, betaler 3–4 prosent av de reisende for komforttillegg, mens de legger beslag på 20 prosent av setene i toget, viser NSBs egne tellinger.

Mens folk ofte står som sild i tønne i rushtiden, er det som oftest ledige seter inne på komfort.

NSB skifter 24. april navn til Vy. Hva vognen med plassreservasjon skal hete, er ikke bestemt, men det kan bli «Vy sitte». Uansett ligger beslutningen noe frem i tid.

Per Annar Holm

Kaster ut kaffe og aviser, går ned på pris

I dag betaler pendlere 1600 kroner ekstra hver måned for å være garantert en sitteplass, eller 100 kroner for en enkeltreise.

Ny pris kan bli 990 kroner pr. måned og 59 kroner for å reservere sete på en enkeltreise.

I dag er kaffe/te og noen av dagens papiraviser inkludert i komforttillegget. Dette tilbudet kuttes om det nye konseptet innføres.

De som ikke har betalt for et reservert sete i denne vognen, må pent finne seg i å flytte seg om det på en senere stasjon dukker opp en reisende med bestilt sete.

– Lytter til tilbakemeldingene

NSB har siden i fjor høst testet ut ny funksjonalitet i dagens app på Vestfold- og Gjøvikbanen.

Nå sitter NSB og finleser tilbakemeldingene.

– Vi har en kraftig passasjervekst og ønsker selvsagt at flest mulig skal finne et ledig sete. Samtidig ser vi at rushtiden nå varer lenger, og at vi også har mange reisende og fullere tog gjennom store deler av døgnet, sier kommunikasjonssjef Gina Scholz i NSB.

NSB

– Du frykter ikke misunnelse fra dem som fortsatt betaler ekstra når ledige seter fylles opp og det tillates 20 ståplasser i kupeen?

– Vi lytter nå til de tilbakemeldingene vi får, sier Scholz.

Mer fleksibel setereservasjon

Setereservasjon i appen blir en mer fleksibel løsning enn dagens ordning. Det skal gå kjapt å forandre setereservasjonen om du må ta et senere tog.

Om forslaget settes ut i livet, vil dette gjelde alle regiontog mellom Halden og Oslo S, Skien og Eidsvoll, Gjøvik og Oslo S og Drammen og Lillehammer. Totalt er det 192 seter, 48 klappstoler og 128 ståplasser i denne togtypen.

Per Annar Holm

Avgjørende med forutsigbarhet

– Forutsigbarheten om at jeg har et sete hvor jeg vet jeg kan sitte og arbeide, er helt avgjørende for at jeg kan pendle med tog. For meg er ikke aviser og kaffe så viktig, sier Pål Nome.

Et godt togtilbud var vesentlig da familien for 20 år siden valgte å flytte til Vestfold.

Nå er han fast kunde på direktetogene som ikke har noen planlagt stopp mellom Tønsberg og Nationaltheatret. Rask reise med få stopp gjør opplevelsen bedre, mener Nome. Komfortkupeen er sjelden full, men det kan bli særs trangt om toget foran er blitt innstilt.

Mange av dem som bruker komfortvognen, får tillegget dekket av arbeidsgiver. Noen får også reisetiden regnet som arbeidstid.

– Et årskort til 45.000 kroner er greit så lenge jeg vet at jeg får sitte, sier Nome, som betaler alt av egen lomme.

Per Annar Holm

– Pengene ut vinduet

Torstein Fosvold synes en månedsbillett til nesten 3000 kroner er dyrt nok. Han prioriterer ikke å betale komforttillegg.

– Direktetogene i rushet burde kjøres med doble sett, men å betale 1600 kroner ekstra hver måned for å være garantert å sitte synes jeg er å kaste pengene ut vinduet, sier Fosvold.

Ellers skulle han ønske at Bane Nor kunne sørget for bedre mobildekning på toget, og at antall plasser på pendlerparkeringene blir økt.

– Skal man lykkes med å få flere til å reise kollektivt, er det håpløst når det ikke er en P-plass å oppdrive etter klokken 6.30, sier Fosvold.