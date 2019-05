Solberg avviser Frp-forslag om elbilmoms fra 2020

Fremskrittspartiet vil ha moms på elbiler allerede fra neste år, men statsminister Erna Solberg (H) setter foten ned, skriver Dagbladet.

– Granavolden-erklæringen er veldig tydelig på at elbilfordelene hovedsakelig skal bestå fram til 2021. Det er jo andre deler av bilavgiftssystemet, som Frp har vært opptatt av, som vi heller ikke gjør endringer i nå, sier hun til avisen.

I regjeringsplattformen de fire partiene på borgerlig side ble enige om på Granavolden 17. januar, slås følgende fast:

– Regjeringen vil videreføre skattefordelene for elbil når det gjelder engangsavgift og merverdiavgift i hele perioden for å nå 2025-målene.

Stortingets mål er at det i 2025 kun skal selges nullutslippsbiler.

Frp isolert

Frps finanspolitiske talsperson Sivert Bjørnstad krever full moms på elbiler allerede fra neste år, noe han mener kan gi 7 milliarder til statskassen som kan brukes til å kutte i bompengene.

– Bilistene har betalt for mye over lang tid, og nå er det naturlig at også elbilene bidrar til spleiselaget, sier han til Dagbladet.

Mens Bjørnstads partileder Siv Jensen sier til avisen at det er interessant å diskutere alle forslag til hvordan man kan få bort bompengene, er både Venstre og KrF negative.

– Elbilpolitikken er en suksess, men vi er ikke i mål. Å angripe det mest vellykkede politiske tiltak i arbeidet med å nå våre klimapolitiske målsettinger innen transport er ikke god klimapolitikk, sier KrFs parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan til NTB.

– Vil ikke selge

Elbilfordelene utgjør i dag om lag 18 milliarder kroner i året totalt. Norsk elbilforening mener moms på elbiler, slik Bjørnstad foreslår, vil drepe bilsalget over natten.

– Det blir ingen momsinntekter fra elbiler, for de kommer ikke til å selge, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening til NTB.

Hun mener avgiftsendringer må skje forutsigbart og ikke endres uventet fra en måned til en annen.

– Selvsagt skal elbilene etter hvert også betale, men ikke før elbilene kan konkurrere med fossilbilene, sier Bu.

Også når det gjelder veiprising som erstatning for bomringer, står Frp tilsynelatende alene i regjeringen.

Høyres finanspolitiske talsmann Henrik Asheim tok mandag ifølge NRK til orde for et bredt forlik om veiprising, et system som både Venstre og KrF og også Ap, er positive til, men som Frp går mot. Prinsippet er at man betaler for når, hvor og hvor langt man kjører.

10 milliarder mer

Tirsdag avgir Stortinget to nye innstillinger som sender en ny bomregning på over 10 milliarder kroner til bilistene.

Det skjer gjennom at et flertall i transport- og kommunikasjonskomiteen slutter seg til to nye motorveiprosjekter, nemlig E 18-strekningen Langangen – Dørdal i Telemark og E6-strekningen Ulsberg – Melhus i Trøndelag.

Etter det NTB forstår, vil bare SV gå mot forslagene, som de øvrige partiene stiller seg bak. Også Miljøpartiet De Grønne går mot bompenger for å finansiere motorveiprosjekter, men partiet sitter ikke i komiteen.

Folkeaksjonen nei til mer bompenger har vokst kraftig flere steder på Vestlandet den siste tiden, noe som har satt byvekstavtaler i flere byer og regioner i spill.

Mens forslagene transportkomiteen behandler tirsdag går til å finansiere konkrete veistrekninger, går bompengene i byvekstpakkene fremfor alt til å finansiere gang- og sykkelveier og bedre kollektivtilbud.