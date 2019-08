Amandaprisen: «Ut og stjæle hester» den store vinneren

Filmen var før utdelingen nominert i hele ti kategorier. «Harajuku» var nominert i nest flest, med ni.

Regissør Hans Petter Moland ble av filmens produsenter omtalt som Norges beste regissør.

Filmen, som er basert på Per Pettersons bok med samme navn, tok i alt hjem fem priser. I forkant var den nominert i ti kategorier.

Regissør Hans Petter Moland ble belønnet med beste regi, mens Bjørn Floberg vant beste mannlige birolle. I tillegg vant Rasmus Videbæk beste foto og Kaspar Kaae vant beste originalmusikk.

Folkets Amanda til «Skjelvet»

Publikumsprisen Folkets Amanda gikk til katastrofefilmen «Skjelvet». John Andreas Andersen har regien, og Ane Dahl Torp og Kristoffer Joner spiller hovedrollene.

Amandakomiteens gulllklapper gikk til filmfotograf Philip Øgaard, som siden 1985 har fotografert om lag 30 filmer. Han vant Amanda i 2008 for beste foto med «Kautokeino-opprøret».

Amandakomiteens ærespris gikk til regissør, skuespiller og manusforfatter Petter Wennerød.

Tjeltas første Amanda

Pia Tjelta vant sin første Amanda i kategorien beste kvinnelige skuespiller for sin rolle i «Blindsone».

Tobias Santelmann tok hjem prisen for beste mannlige skuespiller for «Mordene i Kongo». Beste kvinnelige birolle ble Maria Bonnevie for «Føniks».

«Psychobitch»-manusforfatter Martin Lund vant beste filmmanus.

«Harajuku» fikk ni nominasjoner og stakk av med to priser, til henholdsvis Gunn Tove Grønsberg for beste lyddesign og Karsten Meinich og Elise Solberg for beste klipp.

«Psychobitch» vant beste norske barnefilm, og manusforfatter Martin Lund vant i kategorien beste filmmanus.

Lina Nordqvist vant beste produksjonsdesign/scenografi for «Sonja». Beste dokumentarfilm gikk til produksjonsselskapet Yellow Log for «Hvor man vender tilbake».