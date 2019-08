Al-Noor-moskeen åpnet dørene for pressen

Glasskårene etter at terror- og drapssiktede Philip Manshaus (21) skjøt seg inn bakdøra i Al-Noor-moskeen i Bærum lå fremdeles rundt åtte meter inn i gangen da pressen fikk slippe inn i moskeen én uke etter angrepet.

Det er fremdeles uklart når moskeen vil kunne brukes igjen. Teppet i gangen er flerret opp flere steder. Det er blodflekker på et større område av teppene, på talerstolen og ved hovedinngangen som vitner om basketaket inne i bygningen etter at 21-åringen fra Eiksmarka i Bærum tok seg inn.

Forrige lørdag var det heldigvis få mennesker til stede i moskeen, men kulehull viser at det ble løsnet skudd også inne i bønnerommet. Noen av dem ved en døråpning like ved glassdøra hvor Manshaus skjøt seg inn.

Ved et annet kulehull er det tydelig at kulene har gått gjennom veggen og truffet over en knaggrekke på den andre siden. På den andre siden er det biter av gipsplater og strietapet på gulvet – en knagg er bøyd. Sporene etter kulene ender i taket, noe som tyder på at skuddet kan ha blitt avfyrt nedenfra.