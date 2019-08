Manshaus i langvarig avhør hos politiet

Ifølge flere medier kom 21-åringens forsvarer, advokat Unni Fries, til politihuset ved 16-tiden fredag. Ved 20.15-tiden pågikk avhøret fremdeles.

– Jeg har ingen informasjon som tilsier at han har endret sin oppfatning om straffskyld, og jeg vil ikke kommentere om han knytter seg til handlingene, sa Fries til pressen da hun ankom politihuset, ifølge Aftenposten.

Etter tidligere å ha nektet å la seg avhøre, snudde Manshaus torsdag ettermiddag og sa seg likevel villig til å bli avhørt.

Har nektet straffskyld

Fries avkrefter at hans endrede holdning har bakgrunn i at politiet vurderte å tvangsinnlegge ham.

– Nei, det har det ikke. Mitt inntrykk er at dette er helt frivillig fra hans side. Han ønsker å avgi en forklaring og var klar for det nå, sa advokaten, ifølge VG.

Manshaus hadde inntil torsdag benyttet seg av retten til ikke å avgi forklaring, og han hadde også motsatt seg å bli observert av rettspsykiater.

Bærumsmannen er siktet for terror og for drapet på sin stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17). Mandag ble han varetektsfengslet i fire uker, hvorav to uker i full isolasjon, i tillegg til medieforbud og brev- og besøksforbud.

21-åringen erkjenner ikke straffskyld.

Massiv etterforskning

Rundt 50 politifolk etterforsker drapet på Ihle-Hansen og angrepet på Al-Noor-moskeen, hvor Manshaus lørdag gikk inn og løsnet skudd. En sentral del av etterforskningen skjer på ulike fora og kanaler på internett.

– Vi antar at det er der mye av hans radikalisering har funnet sted, sa politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby torsdag.

Samtlige av Manshaus' familiemedlemmer er nå avhørt. Politiet har også avhørt flere i hans omgangskrets og vitner som har meldt seg i saken, ifølge Kraby.

Politiadvokaten har opplyst at politiet har to hovedteorier om hvorfor Ihle-Hansen ble drept.

– Den ene teorien er at Ihle-Hansen oppdaget hva broren var i ferd med å gjøre, og forsøkte å stoppe ham. Den andre teorien er at drapet er direkte knyttet opp mot etnisitet, sa Kraby torsdag.