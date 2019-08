NTNU-rektor slutter på grunn av forhold til kollega

Bovim gir seg etter seks år i jobben. Han skal i tiden fremover arbeide med undervisnings- og forskningspolitiske oppgaver ved universitetet.

Bakgrunnen for at han trekker seg er forholdet til kollega Merete Kvidal. Hun satt tidligere i rektors ledergruppe, men trådte midlertidig ut av stillingen i juli, skriver Universitetsavisa.

De to skal selv i forkant ha bedt styrelederen om å innhente ekstern juridisk vurdering av hvordan habilitet og viktige prosesser rundt institusjonen skal ivaretas om det skal legges til grunn at de er et par.

– Vårt forhold har utløst noen utfordrende dilemmaer for NTNU. Samlet sett mener jeg derfor tidspunktet er riktig for å gi stafettpinnen videre, sier Bovim i en pressemelding.

Prorektor for utdanning, Anne Borg, er konstituert som rektor inntil nytt åremål lyses ut.