Brann på Sotra, beboere evakuert

Brannen ble meldt like klokken 22.03 torsdag kveld. Alle nødetater ble sendt til stedet.

– De melder om full fyr. Det er snakk om en enebolig og det ligger flere hus i nærheten, sa operasjonsleder Steinar Hausvik i Vest politidistrikt like etter at alarmen gikk.

Huset ligger i Skålevik på Sotra.

«Større brann»

Klokken 22.22 meldte brannvesenet at det var snakk om en «større brann med spredning».

Mannskap fra Laksevåg og hovedstasjonen i Bergen ble også kalt ut til stedet.

– Brannen startet i en enebolig og har spredt seg til nabohuset. Alle har kommet seg ut og brannvesenet jobber på spreng på stedet, sa vaktkommandør Peter Nordgreen ved 110-sentralen til BT klokken 22.30.

– Det er flere hus som ligger tett i tett, så det er fortsatt spredningsfare.

«En person som har fått i seg noe røyk. Pr. nå ikke noe behov for evakuering av nærliggende hus», skrev politiet på Twitter 22.35.

Hedvig Idås

– Hørte flere smell

Irene Rostrup Eriksen bor like ved huset som begynte å brenne torsdag kveld. Hun hørte først at det var en alarm som gikk.

- Vi hørte også flere smell og lyden av vinduer som knuste. Da vi gikk ut, så vi nabohuset stå i full fyr. Det er bare helt forferdelig, fortalte Irene Rostrup Eriksen til BT.

Politiet meldte like før klokken 23 at beboere fra tre nabohus var evakuert.

Ved 23-tiden var brannen fremdeles ikke under kontroll.

– Det ble først meldt at brannen hadde spredt seg til nærliggende enebolig. Det viste seg ikke å stemme. Det er kun ett hus som har brent, ifølge Nordgreen i brannvesenet.

Reddet seg ut

Tre personer var i eneboligen da det begynte å brenne, ifølge innsatsleder Jan Gaute Haug fra Øygarden brann og redning.

Ingen av dem skal være fysisk skadet.

I eneboligen er det en utleieleilighet hvor det skal ha vært to personer og i hoveddelen var det en far som var hjemme.

Resten av familien hans skal være vekkreist.

- Brannen er slukket utvendig, men det ulmer fortsatt i takkonstruksjonen.

- Vi liker ikke å si at vi har full kontroll før det er helt slukket, men vi tror vi kommer til å få kontroll på det nå, sa Haug ved 23.30-tiden.

Han opplyste at det ikke lenger var fare for at brannen skulle spre seg.