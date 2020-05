Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til mandag 4. mai.

Enighet mellom Norwegian og leasingselskapene

Norwegian opplyser i en børsmelding natt til mandag at det er oppnådd enighet mellom flyselskapet og leasingselskapene som de leier fly av.

Dermed har flyselskapet et tydeligere forslag å legge fram for aksjonærene på den ekstraordinære generalforsamlingen mandag.

Trump lover vaksine innen 2021

President Donald Trump sier at USA sannsynligvis vil ha en vaksine mot koronaviruset klar innen utgangen av året.

Trump hevder at han også vil være glad om et annet land kommer amerikanske forskere i forkjøpet og utvikler en vaksine først.

38 nye tilfeller av koronasmitte

Det var ved midnatt registrert 7.847 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 38 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 47 tilfeller.

Falsk artikkel hevder Sverige har gitt opp

En falsk artikkel som hevder at Sverige har «gitt opp» kampen mot koronaviruset, har den siste måneden spredt seg på nett.

Artikkelen fra den aserbajdsjanske nettsiden påstår at svensker generelt mener at koronaviruset ikke er en trussel mot mennesker, og den er lest over 1,7 millioner ganger.

Mann skutt og drept i Göteborg

En 30 år gammel mann døde etter at han søndag kveld ble skutt sentralt i Göteborg i Sverige, skriver Göteborgs-Posten.

Mannen skal ifølge avisen tidligere ha vært involvert i gjengoppgjør i byen. Ingen er pågrepet eller mistenkt i saken.