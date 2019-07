KRISTIANSAND: På lørdag ble kvinnen, som ikke bor i Kristiansand, innlagt på sykehus med smittsom hjernehinnebetennelse.

Hun jobbet som frivillig under festivalen på fredag.

Kommuneoverlege Dagfinn Haarr opplyser til Fædrelandsvennen at alt går bra med kvinnen.

– Hun går igjennom nødvendige behandlinger i sin hjemkommune. Pårørende har fått en kur med antibiotikum som gjør at de blir beskyttet, sier han.

Haarr forholder seg til dette med lave skuldre.

– Jeg tror det er liten sannsynlighet for at andre har blitt smittet, sier han.

Symptomer som folk skal være oppmerksom på er høy feber, utslett og stiv nakke. Infeksjonen skyldes betennelser med bakterier eller virus i hinnene som dekker hjernen. Ifølge hjemmesiden til Norsk helseinformatikk er det cirka 25 tilfeller med smittsom hjernehinnebetennelse i landet hvert år.

Frivillige og ansatte informert

Festivalsjef Leif Fosselie fikk vite om smittetilfellet på mandag formiddag, og alle ansatte og frivillige har blitt informert via Palmesus sine interne kommunikasjonskanaler.

Han er utrolig glad for at alt går bra med kvinnen som er smittet.

– Personen jobbet som frivillig på Palmesus fredag. Lørdag følte hun seg dårlig og ble lagt inn på sykehus og fikk etterhvert påvist smittsom hjernehinnebetennelse, og ble innlagt samme kveld. Jeg er utrolig glad for tilbakemeldingene om at hun har det bra, og kommer til å bli frisk igjen. Vi har også avklart med de som jobbet nærmest henne at ingen viser tegn til smitte. Heldigvis sier kommuneoverlegen at det veldig liten sannsynlighet for at andre skal ha bli smittet, sier festivalsjefen til Fædrelandsvennen.