Klimaforsker bekymret over mild norsk vinter

Vinterens fravær av snø og minusgrader skaper bekymring i Meteorologisk institutt. – Jeg venter på at vinteren skal komme, men den kommer aldri, sier forsker.

Årets vinter har vært preget av en rekke varmerekorder rundt om i landet. Det bekymrer klimaforsker Ketil Isaksen ved Meteorologisk institutt. Foto: Illustrasjonsfoto: Mariam Butt / NTB scanpix

– I store deler av Sør-Norge er det så langt en av de varmeste januarmånedene vi har sett. Jeg går til jobb hver dag og venter på at vinteren skal komme, men den kommer aldri, sier klimaforsker Ketil Isaksen ved Meteorologisk institutt til ABC Nyheter.

2. januar ble det satt to varmerekorder i Møre og Romsdal. Det ble målt 18,6 grader i Åndalsnes før gradestokken viste hele 19 grader i Sunndalsøra. Hovedstaden har også vært preget av høye temperaturer i januar, helt opp mot 8 plussgrader.

Isaksen er bekymret for at vinteren stadig blir kortere, at også høyfjellet rammes av mildvær og at permafrosten på Svalbard tiner.

– Felles for alle er at ting går raskere enn jeg og andre forskere hadde sett for oss for ti og tjue år siden, sier han.

Svalbard er et av stedene i verden hvor temperaturen øker mest, og gjennomsnittstemperaturen på Svalbard har økt med 5,6 grader siden 1961.

– Det er mer og mer entydig at den globale temperaturøkningen slår hardt innover Norge, og den norske vinteren får hard medfart. Det påvirker meg litt mentalt, sier klimaforskeren.

Publisert 18. januar 2020 15:02

