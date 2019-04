Statsbygg innfører krav om kvinnegarderobe på sine byggeplasser

Fra 1. januar 2020 vil Statsbygg kreve separate garderober for kvinner og menn på alle sine byggeplasser. Det samme kravet legges inn i konkurransegrunnlaget for alle fremtidige prosjekter.

– Tradisjonelt har dette vært en mannsdominert bransje. Forskriftene slår fast at det skal være kvinnegarderobe «ved behov» og «i hovedsak». Når det er få kvinner, har man kanskje tenkt at da trenger du ikke skifterom for begge kjønn, men det er jo å snu ting på hodet. Hvordan får man opp kvinneandelen når man ikke tilbyr fasiliteter for kvinner? spør administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg retorisk.

Han forteller at en intern kartlegging på Statsbyggs byggeplasser ikke var tilfredsstillende.

– Det holder ikke i 2019. Dette må vi gjøre noe med, og som byggherre må vi forlange at separate garderober kommer på plass, sier Nikolaisen.

Mæland: – Høres rart ut

Kommunalminister Monica Mæland (H) synes også at det er langt på overtid at dette kommer nå.

– Det høres litt rart ut, i 2019, at ikke alle bransjer har lagt skikkelig til rette for både kvinner og menn, sier Mæland til NTB.

Hun har nettopp vært og sett på en kvinnegarderobe på en av Statsbyggs byggeplasser i Oslo, hvor det jobber 650 mennesker. Rundt 20 av dem er kvinner.

Vil ikke lovfeste kravet

Selv om kvinneantallet er lavt, mener statsråden at det er en selvfølge at det finnes garderober for begge kjønn.

– Man diskuterer ikke om det skal bygges kvinne- eller herregarderober når man bygger idrettshaller. Det er en selvfølge, og jeg tar for gitt at resten av bransjen også ordner opp, sier Mæland.

– Hvis det er en selvfølge, er det ikke da naturlig å stille krav om dette i lovverket?

– Det er ikke sånn at vi lovfester alt vi er for og kriminaliserer alt vi er imot. Lovverket er tydelig på at dette er ønskelig, og det er opp til bransjen å ordne opp. Det har jeg full tillit til at de gjør. Hvis bransjen vil være moderne og framtidsrettet, så må dette på plass. Og det er noe bransjen selv vil tjene på, sier Mæland.