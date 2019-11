– Er du sikker? Er du helt sikker på at dette ikke er kjøtt?

De første kundene reagerte med vantro da kjeden Munchies introduserte en ny type burger i fjor vinter, ifølge daglig leder Dennis Ejnebrand.

Burgeren er laget av det den amerikanske produsenten insisterer på å kalle «plantebasert kjøtt». Det ser ut som kjøtt, smaker som kjøtt, men er laget av grønnsaker.

Et knapt år senere er vantro blitt til vane for mange av Munchies-gjestene. Nå er hver tredje burger minikjeden selger, laget av «kunstig» kjøtt.

Dan P. Neegaard

Solgte dobbelt så mye som forventet

Selskapet BM Foods har importert matvarer til det norske markedet i 30 år. Men i fjor vinter gjorde de en alvorlig feilkalkulering. De undervurderte kraftig hvor mange nordmenn som ønsket å spise et alternativ til kjøtt. 11 måneder senere kan de slå fast at de sjelden har tatt så feil.

– Våre prognoser var omtrent halvparten av det vi faktisk har solgt. Det har vært enormt stor etterspørsel, sier daglig leder Øyvind Simonsen.

BM Foods introduserte burgeren fra «Beyond Meat» hos Munchies like over nyttår. Det var en dundrende suksess. Da grillsesongen startet før sommeren, ble burgerne introdusert i supermarkedene. Også der gikk salget over all forventning.

– Vi har måttet kjempe for å få tak i nok varer fra den amerikanske produsenten for å møte etterspørselen, sier Simonsen, som forteller at de hittil har solgt kunstig kjøtt for 20 millioner kroner.

Dan P. Neegaard

Gullrush på trappene

Den voldsomme etterspørselen etter kunstig kjøtt har skapt forventning om et nytt gullrush på børsen. Det globale markedet kan vokse til over 140 milliarder dollar (over 1000 milliarder kroner) det neste tiåret, tror analytikere fra finanshuset Barclays. De mener kunstig kjøtt kan erobre så mye som 10 prosent av det totale kjøttmarkedet, ifølge businessnettstedet CNBC.

– Dette er bare begynnelsen. Det kommer garantert mange flere produkter på markedet, og vi ønsker konkurransen velkommen, sier Simonsen.

Beyond Meat gikk på børs i USA i april, og aksjekursen skjøt i været som en rakett. Spekulanter har siden solgt seg ut, men kurset er fortsatt tredoblet siden den første børsnoteringen.

Selskapet lager en matvare som ligner på kjøtt, av proteiner fra erter, ris, og bønner, oljer og smakstilsetninger. Konkurrenten «Impossible Foods» lager et lignende produkt. Begge har utviklet ny teknologi for å bygge kjøttaktige produkter på cellenivå fra plantenes bestanddeler.

MARK LENNIHAN / AP / NTB scanpix

Nytt marked

De nye kjøtt-etterligningene har fått solid fotfeste i fastfood-markedet. Det skiller dem fra tradisjonelle vegetarprodukter. Produsentene unngår ord som «vegetar» og «veganer» og kaller i stedet produktene sine for «plantebasert».

Daglig leder Dennis Ejnebrand sier Munchies fikk eksplisitt beskjed fra den amerikanske produsenten om å ikke markedsføre Beyond Meat som vegetarprodukt.

– Vi gjør ikke noe nummer av det, men serverer den fordi vi mener den er god. Noen av kundene våre har bacon på, sier han.

Munchies har to burgerrestauranter Oslo, og to nye på trappene.

– I begynnelsen var det mange nye kunder som kom spesifikt for å prøve dette produktet. Nå velger våre vanlige kunder beyond-burger, men ikke nødvendigvis på grunn av noe politisk overbevisning, sier Ejnebrand.

Fakta: Dette er plantebasert kjøtt De nye produktene skiller seg fra tradisjonell vegetarmat ved at man har brukt teknologi for å «bygge» kjøttlignende struktur. Produsentene benytter seg av forskjellige grønnsaker for å skille ut protein, for eksempel erter, hvete eller ris. De to store pionerene er Beyond Meat og Impossible Food. Begge holder til i California.

Moe Doiron / REUTERS / NTB scanpix

Velger bort kjøtt

Mange nordmenn velger bort kjøtt av hensyn til egen helse, dyrevern eller klima. De under 40 er mest opptatt av klima når de velger bort kjøtt, mens de over 40 legger mest vekt på helse, sier vegetar-gründer Hanne-Lene Dahlgren.

– Dette kommer for fullt. Vi er i en litt rar startfase nå der folk er i ferd med å venne seg til noe helt nytt. Det kan sammenlignes litt med da sukkerfri brus kom på markedet, sier Dahlgren.

– Når smaken er like god som vanlig kjøtt, da tror jeg veldig mange vil velge noe som ikke har vært levende.

I takt med at bevisstheten rundt klimatrusselen øker, har spisemønsteret endret seg noe, viser tallene. Kjøttforbruket i Norge har økt betydelig over lang tid. I 2017 så man det første tegnet på at noe nytt var i gjære, med en liten nedgang, viser Helsedirektoratets kostholdsrapport for 2018.

Nesten en tredjedel av nordmenn hadde planer om å redusere inntaket av rødt kjøtt i 2019, ifølge en undersøkelse Sentio Research Norge har gjennomført for Nationen. Også på Munchies har de merket endringen.

– Vår omsetning har gått ned. Folk er i ferd med å få et annerledes forhold til kjøtt. De spiser det sjeldnere, når de skal kose seg. Det blir litt som lørdagsgodt da vi var små, sier Ejnebrand.

– Med Beyond-burgeren får vi et alternativ som også blir en bra buffer for oss.

Suksess i fastfoodkjedene

Kunstig kjøtt gjør også innhogg i markedet til de store fastfood-kjedene i USA.

McDonald’s tester ut en Beyond-variant i 28 restauranter i Canada. Flere andre amerikanske kjeder, som Dunkin Donuts og Carl Jr., har allerede Beyond-burgeren på menyen. Burger King lanserte en «Impossible Whopper» i restaurantene sine i byen St. Louis i april. Det var en stor suksess, og kjeden har nå lansert den over hele landet. I Norge lar den foreløpig vente på seg.

Impossible bruker nemlig genmanipulerte soyabønner for å lage sitt «kjøtt». Det har vært kontroversielt i USA, og gjør det vanskelig å få innpass i EU. Selskapet har søkt om å få selge sine burgere på det europeiske markedet og bedyrer at produktene er trygge, ifølge Bloomberg.

Olav Olsen

John Amis / AP / NTB scanpix

Norske utfordrere

De to amerikanske selskapene Beyond og Impossible har fått et forsprang i markedet, men er i ferd med å få mange utfordrere – både globalt og i Norge.

– Vi er i ferd med å teste flere norske varianter. Det er mye bra under utvikling, og det kan godt hende vi har et norsk alternativ på menyen snart, sier Munchies-sjef Ejnebrand.

Matgiganten Nestlé har lansert sitt eget plantebaserte kjøtt, og i Kina har selskapet Whole Perfect Food tatt opp konkurransen med de amerikanske pionerene. Potensialet er stort i asiatiske land der inntaket av kjøtt er ventet å øke betydelig de neste årene.

Det er også etterligninger på gang av andre typer kjøtt, blant annet av kylling og svinekjøtt. Samtidig har noen ernæringseksperter slått alarm fordi produktene er svært manipulerte

Motstand

Produktene møter også motstand fra noen kjøttprodusenter. De påpeker at det kunstige kjøttet er et resultat av kjemiske prosesser, og trekker i tvil påstandene om at det er mer klimavennlig og sunt enn vanlig kjøtt.

Samtidig har flere store kjøttprodusenter i USA kastet seg på trenden, og lager nå sine egne kjøttalternativer. Noen av dem forsøker også å lansere et «kjøtt light»-produkt, der de mikser kunstig og ekte kjøtt.

Kjøttgiganten Tyson’s har opprettet en egen avdeling for «alternativt protein» og visepresidenten sier til The New York Times at de nå kaster seg om raskt.

– Vi beveger oss hurtig i takt med våre kunder, og vi har kapasitet til å endre oss raskt, sier Justin Whitmore til avisen.