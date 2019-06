Venstres representanter stålsetter seg for abort-avstemning: – Skulle helst ha unngått det

Det har vært knyttet spenning til om Venstres stortingsrepresentanter ville stemme mot regjeringens forslaget om å stramme inn abortloven torsdag kveld, etter at tre av Høyre og Frps stortingsrepresentanter onsdag varslet at de ville stemme mot å avvikle pelsdyrnæringen – Venstres store seier i regjeringsforhandlingene.

Denne muligheten avvises av flere av Venstres stortingsrepresentanter torsdag ettermiddag.

– Vi har respekt for inngåtte avtaler og vil stemme for, sier Venstre stortingsrepresentant Jon Gunnes til NTB.

Venstres Guri Melby sier problemstillingen uansett ikke lenger er aktuell, da Høyre og Frps pelsdyrutbrytere nå likevel vil stemme for regjeringens forslag.

Unge Venstre-leder Sondre Hansmark er en av dem som har krevd at Venstre må stemme nei til abort hvis noen fra Høyre og Frp stemmer nei til pelsdyravvikling.

– Ubehag

Venstre-representantene går imidlertid ikke til abortavstemningen med lett sinn. Den innebærer at kvinner som ønsker fosterreduksjon av flerlinger, må få saken behandlet av en nemnd i fremtiden. Dette er Kristelig Folkepartis (KrF) viktigste seier i regjeringsforhandlingene.

– Det vil være med et visst ubehag, fastslår Gunnes.

– Ideelt sett skulle jeg ha unngått det, sier Melby.

– Men det viktigste for meg var å unngå endringene i abortlovens paragraf 2c og unngå et forbud mot fosterreduksjon, slik både KrF og Sp har tatt til orde for. Jeg mener innskrenkingen som nå gjøres med nemndbehandling, er en svært minimal endring, sier Melby.

KrF kjempet i regjeringsforhandlingene for å endre på den mye omtalte paragraf 2c, som åpner for senabort ved alvorlig sykdom hos fosteret, men fikk ikke dette gjennom. At statsminister Erna Solberg (H) åpnet for at KrF skulle få gjennomslag for abortinnstramninger, anses som avgjørende for at KrF valgte å gå inn i regjeringen til fordel for et samarbeid med venstresiden under partiets store veivalg i fjor høst.

Opphetet debatt

Forslaget om å avvikle pelsdyrnæringen har blitt skarpt kritisert av både deler av opposisjonen og fra representanter i de tre andre regjeringspartiene. Debatten på Stortinget torsdag pågikk i over fram timer og temperaturen var høy.

Debatten om abortforslaget skal debatteres senere torsdag kveld og er ventet å bli minst like opphetet. Arbeiderpartiet har krevd at samtlige stortingsrepresentanter må delta under avstemningen, som er ventet sent i kveld eller natt til fredag.

– Dette er en så alvorlig sak for kvinners rettigheter og likestillingen i Norge at vi mener alle stortingsrepresentantene må være med på å ta denne avgjørelsen, uttalte innpisker for Arbeiderpartiet Kari Henriksen onsdag.

– De må være med på spillet

Under pelsdebatten gikk én etter én av regjeringspartienes egne representanter på talerstolen for å ta avstand fra å avlive næringen og for å fortelle hvor vanskelig de synes det blir å stemme for regjeringens forslag.

Jon Gunnes sier han er overrasket over en del av retorikken han har hørt fra de andre regjeringspartiene i løpet av dagen.

– Venstre er vant til å tape saker, men det er kanskje ikke det andre partiene? Jeg synes at hvis de skal være med i en flertallsregjering, så må de være med på spillet. Så ja, jeg er litt overrasket over at man ikke forsvarer den politikken som regjeringen står bak, sier han til NTB.