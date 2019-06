Sjømannskirken anmelder millionunderslag

– Dette er et grovt tillitsbrudd fra en betrodd medarbeider. Selv om vi har et omfattende kontrollsystem, er vi avhengige av å ha tillit til våre medarbeidere. Dette er midler vi skulle drevet sjømannskirke for. Vi vil kreve pengene tilbakebetalt, sier generalsekretær Ørnulf Steen i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

Underslag på minst tre millioner

Det var den daglig lederen for den aktuelle sjømannskirken som avslørte uregelmessigheter i økonomien i mai.

Ifølge kommunikasjonssjef Sissel Myklebust Mæland har den betrodde medarbeideren erkjent underslag av beløp tilsvarende over tre millioner norske kroner.

– Vi har ikke full oversikt ennå, så vi antar at beløpet vil øke. Så langt vet vi at underslaget er på minimum tre millioner, sier Mæland til Bergens Tidende.

Underslagene er gjennomført over en periode på nærmere seks år.

– Vi vet ikke hva pengene har vært brukt til, men vi antar at politiet vil finne ut av det. Uansett vil vi kreve pengene tilbakebetalt.

Underslaget ligger i føringsjuks i overføringer fra hovedkontoret i Norge til den lokale kirken.

– Han har blant annet erkjent å ha levert fiktive revisjonsberetninger for regnskapene for kirken fra en fiktiv revisor, sier Mæland.

På bakgrunn av dette, er regnskapsføreren også anmeldt for dokumentforfalskning.

– Vi har ikke det hele og fulle bildet på hvordan han har fått det til. Men han har lagt frem en oversikt over det han har tatt, som vi har basert anmeldelsene på. Så må vi gå gjennom seks år med regnskap sammen med politiet for å få den fulle oversikten, sier hun.

Anmeldt til politiet

Underslaget ble anmeldt til politiet i Bergen torsdag 6. juni med anmodning om å åpne sak.

– Det er fordi hovedkontoret vårt ligger her. Dette gjelder en kirke i utlandet. Hvilken det er, kan jeg ikke si, sier Mæland.

Ifølge Vårt Land sendte imidlertid Sjømannskirken i København tirsdag ettermiddag ut en e-post der de bekrefter at underslaget har skjedd hos dem.

Mæland sier at den anmeldte medarbeideren er innstilt på å samarbeide, og at han selv har sagt opp sin stilling med umiddelbar virkning.

– Vi har også tatt fra han alle tilganger til Sjømannskirkens systemer, bankkonti og bankkort, sier hun og understreker at regnskapsføreren kun har hatt tilgang til den aktuelle sjømannskirkens midler.

Sjømannskirken er nå i full gang med å gå gjennom kontrollrutinene slik at dette ikke skal skje igjen. De går også gjennom alle regnskap og bankavstemminger for kirken tilbake til da regnskapsføreren begynte i stillingen, for å få full oversikt over omfanget.

– Undersøkelsene vil ta litt tid, men vi har allerede skjerpet rutinene våre i forhold til blant annet bankfullmakter.

– Skaper både sinne og sorg

Medarbeidere fra hovedkontoret og økonomiavdelingen er nå på vei til den aktuelle Sjømannskirken.

– Vi gjør det for å være sammen med medarbeiderne der, og for å takle situasjonen på en best mulig måte, sier Mæland.

Generalsekretær Ørnulf Steen sier at dette er et svik som rammer både brukere, støttespillere og medarbeidere hardt.

– Han har vært en venn og en sentral medarbeider i kirken. Et så alvorlig tillitsbrudd skaper både sinne og sorg. Vi er åpne om at dette har skjedd og inviterer brukerne av kirken til et møte der folk kan få stille sine spørsmål og lufte sine tanker, sier han pressemeldingen.

Han forteller at det gjør noe med dem å vite at de midlene som skulle gå til å drive sjømannskirken har gått et annet sted.

– Vi tenker på alle dem som bidrar til Sjømannskirken. Dette endrer ikke noe på den viktige tjenesten vi gjør som kirke i utlandet for nordmenn. Men vi skjønner at det kan være krevende for dem som bidrar med penger. Vi prøver nå å få pengene tilbake, Steen.