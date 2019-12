Kontrollkomiteens leder: – For tidlig å si om dette vil få konsekvenser for Kallmyr

– Det er veldig alvorlig at PST følger med på norske statsborgere uten å ha nødvendig hjemmel for det, sier leder Dag Terje Andersen (Ap) for kontroll- og konstitusjonskomiteen til NTB.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen skal nå behandle saken og lage en innstilling til Stortinget.

– Vi forholder oss til statsrådens ansvar i denne typen saker. Hans ansvar er at hans underliggende etater følger det regelverket som gjelder, sier han.

– Det er altfor tidlig å si om dette vil få konsekvenser for justisminister Jøran Kallmyr (Frp), legger han til.

PST har gjennom Norwegians bookingsystem urettmessig skaffet seg tilgang til store mengder opplysninger om norske og utenlandske passasjerer på nasjonale og internasjonale ruter. En slik tilgang har PST ikke hatt hjemmelsgrunnlag for, slår EOS-utvalget fast.