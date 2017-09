Siv Jensen klar for forhandlinger

- I dag skal vi først og fremst glede oss over at vi har gjenvunnet fletallet. Så skal vi snakke sammen om gode løsninger, sa Frp-lederen i partilederdebatten.

- Jeg er veldig stolt i dag. Vi har vist velgerne at vi kan styre godt i utfordrende tider og har fått gjennomslag for Frps politikk. Vi har vært ærlige med velgerne våre, og det tror jeg vi får betalt for, sa Jensen.

På spørsmål om hun vil fjerne integrerings- og innvandringsministeren Sylvi Listhaug, til gleder for KrF og Venstre, svarte hun at hun var stolt av den jobben hun har gjort i valgkampen.

- Så skal vi sette oss ned og se på hvordan vi skal samarbeide de neste fire årene, sa Jensen, som avsluttet med å takke Støre og de andre for kampen.

- Det ble en formidabel kamp - og vi vant!

RESULTATER: Stortingsvalg 2017