KrFU-lederen ber moderpartiet gi opp kampen mot dagens abortlov

Det er ikke noe bedre alternativ til den gjeldende loven i abortspørsmålet i Norge, mener KrFU-leder Hadle Rasmus Bjuland. Han ber KrF gi opp sitt standpunkt.

KrF-leder Olaug Bollestad vil ikke gi opp kampen mot abortloven helt, men sier partiet nå prioriterer å jobbe for at abortloven ikke utvides.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

– Jeg synes det er fryktelig vanskelig å gi støtte til dagens abortlov, som ikke gir fosteret noe rettsvern mellom uke 0 og 12. Men jeg har kommet fram til at vi ikke har noe bedre alternativ. Det er den vanskeligste politiske beslutningen jeg har tatt, sier Bjuland til VG.

Han snakker med avisen i lys av forrige stortingsvalg, der KrF havnet under sperregrensen, og i lys av hvilke spørsmål som skal være sentrale for partiet framover. Bjuland mener KrF har vært for utydelige i en del debatter, også i abortspørsmålet.

KrF ønsker en ny og mindre liberal lov enn dagens abortlov, men har ikke lykkes med å finne et reelt alternativ, mener han.

– Vi må navigere etter dagens samfunn. Jeg tror vi må erkjenne at vi ikke får et bedre samfunn i Norge av å innstramme abortloven.

Abortspørsmålet har også gjort seg gjeldende for moderpartiet i veien videre. Ifølge Dagbladet skal spørsmålet ha vært sentralt på et sentralstyremøte om hvilken identitet KrF skal ha videre – sammen med spørsmålet om hvilke saker partiet skal markere seg på.

Partileder Olaug Bollestad sier at KrFU må ta egne beslutninger, men at KrF står tydelig på prinsippene om å sikre rettsvernet for livet fra livets begynnelse til livets slutt.

– Så er jeg som KrF-leder opptatt av å jobbe for gjennomslag der hvor det er mulig. Nå betyr det å si et tydelig nei til en utvidelse av abortloven som mange partier tar til orde for, sier Bollestad.

– Engasjementet rundt å bidra til å forebygge uønskede svangerskap og redusere antall aborter deler vi med KrFU, sier partilederen.