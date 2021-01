– I praksis blir grensen stengt for alle som ikke er bosatt i Norge

Korona og innreise er temaene på pressekonferansen me statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie.

Foto: Håkon Mosvold Larsen

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

Helsedirektør Bjørn Guldvog og avdelingsdirektør Line Vold vil også være til stede.

Regjeringen innfører de strengeste innreisereglene siden 12. mars. I praksis blir grensen stengt for alle som ikke er bosatt i Norge .Innreise til Norge blir kun tillatt for personer med nødvendige formål fra natt til fredag.

– Dette sikrer at kritiske varer og tjenester kommer inn til Norge, men det betyr at mange arbeidsinnvandrere ikke kan komme de neste ukene.

– De nye reglene er inngripende. Regjeringen vil foreta en ny vurdering om to uker, men vi må regne med at vi kommer til å ha strenge innreiseregler enn stund lenger enn de to ukene, sier Solberg.

– Ikke greit å reise på ferie til utlandet nå

Statsminister Erna Solberg ba også om at ferieturer til utlandet unngås.

– Til de nordmenn som har synes at det har vært greit å reise til utlandet på ferie, vil jeg si at det er det ikke lenger.

– Det er unødvendig å reise på ferie til utlandet selv om du tar karantene etterpå. Nå synes jeg at vi alle skal stille solidarisk opp, sa Solberg.

Høie: Folk må ta vinterferien i Norge

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier nordmenn må forberede seg på å tilbringe vinterferien i Norge.

– For det første får de en vinterferie i Norge, det er det viktigste, svarte Høie på spørsmål om hva slags vinterferie nordmenn har i vente.

– De kommer ikke til å møte så mange fra andre land på vinterferien i Norge, fortatte han.

Innbyggerne i de 25 kommunene som er rammet av tiltak som følge av utbruddet i Nordre Follo, blir bedt om å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig. Regjeringen understreker at det også gjelder hytteturer.

Høie understreker at rådet er midlertidig og at han håper smittesituasjonen er god nok til at slike råd ikke trengs når det blir vinterferie.

Utenlandske idrettsutøvere slipper ikke inn i Norge

Utenlandske idrettsutøvere kan ikke regne med å få slippe inn i Norge med de strengere innreisereglene regjeringen presenterte onsdag.

Fredag åpnet regjeringen, mot Helsedirektoratets anbefaling, for at det kan gjøres unntak fra karantenebestemmelsene slik at det kan arrangeres en rekke verdenscuprenn i Norge i februar og mars.

Onsdag stengte statsminister Erna Solberg for denne muligheten da hun presenterte tiltak som i praksis er å stenge grensene til utlandet.

– Nei, det er ikke laget åpning for at kulturpersonligheter eller idrettsutøvere eller andre får unntak fra disse reglene, sa statsminister Erna Solberg.

Reglene vil bli vurdert på nytt om to uker og er i samsvar med anbefalingen til Helsedirektoratet.

Det skal etter planen arrangeres rundt 30 enkeltkonkurranser i verdenscupen i langrenn, hopp, kombinert og alpint i februar og mars. Det første skal arrangeres i Lillehammer 12.-14. februar.