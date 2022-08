Høyre: – Ikke grunn­lag for et ekstra­ordi­nært stor­tings­møte nå

Høyre sier at det ikke er grunnlag for å ha et ekstraordinært stortingsmøte om strøm før man ser på hvilke forslag regjeringen kommer med.

Nikolai Astrup (H) sier at Høyre ikke vil ha noe ekstra strømmøte i Stortinget nå.

– Vi har ikke noe behov for å ha noe stortingsmøte før regjeringen har gjort jobben. Regjeringen må først gjøre en jobb med en bedriftsordning slik at Stortinget har noe å ta stilling til, sier Høyres energipolitiske talsperson Nikolai Astrup til NTB.

Stortingets presidentskap skulle mandag formiddag avgjøre om Stortinget skal hasteinnkalles for å behandle strømtiltak, slik flere partier har krevd. Stortinget har egentlig sommerferie til oktober.

Astrup mener man må vente og se hvilke forslag regjeringen kommer med konkret før man skal ha et møte i Stortinget.

– Vi var villige til å innkalle til et stortingsmøte for å få vedtatt 90 prosents strømstøtte til husholdningene fra 1. september. Det har regjeringen allerede kommet oss i møte på, og det kan vedtas med tilbakevirkende kraft i oktober, sier Astrup med henvisning til de nye tiltakene kom med søndag.

– Men det det er grunnlag for er å ha et nytt stortingsmøte før oktober der vi tar stilling til en bedriftsstøtteordning, men da må regjeringen først gjøre en jobb med å utrede innholdet til en slik ordning, sier Astrup.

Mandag morgen holdt olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) et møte med de parlamentariske lederne på Stortinget om strømsituasjonen.

Fremskrittspartiet og Rødt uttrykker i etterkant av møtet at de fortsatt ønsker et ekstraordinært stortingsmøte.