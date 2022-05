Sjefen for Sjøforsvaret: – Han er en meget dyktig offiser

Kontreadmiral Rune Andersen sier han har hatt jevnlig personlig kontakt med den nå tiltalte vaktsjefen.

– Dette er en vanskelig sak både for Sjøforsvaret og for den dette gjelder, sier sjefen for Sjøforsvaret om tiltalen mot vaktsjefen.

