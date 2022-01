Breivik forklarer seg om kulturkrig og egen radikalisering

Anders Behring Breivik la i sin forklaring ut om kulturkrig og hvordan han ble hjernevasket før 22. juli.

Anders Behring Breivik brukte mye tid på å forklare hvordan han ble radikalisert.

Anders Behring Breivik brukte mye tid i begynnelsen av sin forklaring i rettssalen i Skien fengsel på å forklare hvordan han ble radikalisert.

Han gikk blant annet inn på hvordan ytre høyre mener at hvite blir utsatt for folkemord og at det pågår en kulturkrig. Han sa at han fra rundt 2009 hadde blitt radikalisert og hjernevasket til å begå 22. juli-handlingene.

Han sa at alt som er skrevet om oppveksten hans, er «fake news».

– Alt om min barndom er fabrikkerte løgner. Jeg hadde en god barndom og oppvekst. Det som er mitt problem, er at jeg ble radikalisert online, sa han.

Breivik sier han hadde tjent 2 millioner kroner og skulle reise til Kina og starte en restaurant sammen med en investor.

– Men jeg var uheldig med en investering og måtte være hjemme et år. Jeg tok et friår for å spille dataspill. I dette friåret ble jeg radikalisert. Jeg ble radikalisert på et tidspunkt der jeg hadde mye penger, som var det som finansierte aksjonen, sa han.

Breivik presiserte at han i dag tar avstand fra vold, men at han fremdeles er nasjonalsosialist.

