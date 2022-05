Ny koronatest kan vise hvor god beskyttelse du har

En ny koronatest som er utviklet av norske forskere, kan vise hvor god beskyttelse personen som testes har. Det kan brukes til målrettet vaksinering.

Den gode, gamle koronatesten vi alle kjenner. Nå kan den bli erstattet av en mer effektiv og norskutviklet test. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

Testen er utviklet av forskere på Universitetet i Tromsø og det norske selskapet Gentian. Målet er å identifisere og måle mengden antistoffer som er rettet mot et viktig molekyl på overflaten av viruset.

Det kan si noe om hvor godt beskyttet personen er for alvorlig sykdom fra vaksine eller tidligere smitte. Testen omtales som pålitelig og skal gi svar på under ti minutter.

– Denne nye testen går nærmest kirurgisk til verks. Den måler presist hvilket virus det er snakk om og er dermed mer pålitelig enn tidligere antistofftester, sier Ørjan Olsvik, professor og prosjektleder ved UiT.

En slik test kan bli et viktig verktøy i den langsiktige overvåkingen av koronaviruset, samt brukes til målrettet vaksinering, opplyser forskerne. Det kan også gjøre at det blir mindre behov for å innføre brede restriksjoner.