FHI-topp kritisk til endringer i koronasertifikatet

EU krever at fullvaksinerte tar en oppfriskningsdose innen ni måneder for å ha gyldig koronasertifikat. Fagdirektør Frode Forland i FHI kaller det problematisk.

Koronasertifikat på mobilen viser om du er vaksinert med «rødt eller grønt lys». Det viser vaksineringsstatus, om du er frisk fra smitte og testresultater. Nå skal det endres.

NTB

– Det er jo et litt problematisk standpunkt for Norge dette. Her vil folk som i utgangspunktet kanskje ikke trenger det, også føle seg tvunget til å ta en tredje dose, sier Forland til Dagbladet.

Regelen tilsier at fullvaksinasjon vil gi gyldig EU-koronasertifikat kun i 270 dager fra siste vaksinedose fra og med 1. februar.

Dersom man har tatt eller tar oppfriskningsdose, vil gyldigheten forlenges uten begrensning, skriver FHI i en pressemelding.

Beslutningen ble tatt av EU før jul. De besluttet samtidig at påvist koronasykdom etter fullvaksinasjon ikke sidestilles med oppfriskningsdose. Dette gir isteden gyldig koronasertifikat i 180 dager.

– Påvist covid-19 gir gyldig koronasertifikat basert på gjennomgått sykdom fra dag 11–180 (som tilsvarer rundt 6 måneder). Når gyldighetsperioden har utløpt, trengs enten en oppfriskningsdose, en ny periode med gyldig sertifikat basert på påvist covid-19, eller eventuelt negativ test (i land som tillater det) for å få gyldig koronasertifikat, skriver FHI.

Det norske koronasertifikatet og verifikasjonsappen vil bli tilpasset i henhold til endringene i god tid før 1. februar, skriver FHI.