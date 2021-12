Kraftig skjerping av koronatiltakene

Regjeringen innfører flere påbud i Oslo-området for å få bukt med omikron-smitten, mens folk i resten av landet får skjerpede råd om å holde avstand.

Vi er nødt til å holde avstand, slo statsminister Jonas Gahr Støre fast på pressekonferansen torsdag. Der kom regjeringen med en rekke skjerpede tiltak for å begrense spredningen av koronavarianten omikron.

Arbeidsplasser over hele landet anbefales å bruke hjemmekontor der de kan, lyder rådet fra helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

– Vi innfører koronatiltak på tre nivåer. Det blir regionale tiltak for kommunene som er spesielt berørt av smitte, det blir skjerpede tiltak for innreisende til Norge og nasjonale tiltak som gjelder for hele Norge, sa statsminister Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse torsdag.

– Fortsatt er vi nødt til å holde avstand for å få kontroll på smittespredningen, men det betyr ikke at vi ikke kan ha god kontakt med hverandre. Vi kan også gå på utesteder, slår Støre fast.

Regelen om en meters avstand, blir altså ikke gjeninnført, selv om det anbefales der det er mulig.

Støre sier det raskt kan bli behov for ytterligere tiltak dersom situasjonen forverrer seg. Myndighetene vurderer utviklingen fra time til time.

Frykter økt spredning

Bakgrunnen for at tiltakene skjerpes, er at det er påvist smitte av omikron-varianten i Norge. Denne varianten ser ut til å smitte lettere.

Vaksinene ser ikke ut til å beskytte like godt mot omikron-smitte, selv om det foreløpig ser ut til at vaksinerte ikke får så alvorlige symptomer.

Det er fare for at videre spredning av omikron-viruset kan føre til overbelastning av helsetjenesten, ifølge Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Munnbind og hjemmekontor

For Oslo-området og kommunene som sogner til Ahus, blir det nå påbud med munnbind i butikker, i kollektivtrafikk og andre steder der det ikke er mulig å holde en meters avstand. Arbeidsplasser må også ta i bruk hjemmekontor der det er mulig, uten at det går ut over viktige eller nødvendige tjenester. Det blir også innført antallsbegrensninger på arrangementer i leide lokaler eller på offentlig sted.

Registrering av gjester og krav til bordservering skal gjøre det mulig å begrense smitten uten at barer og restauranter må stenge.

Men det skal fortsatt være mulig å ha julebord, ifølge Støre.

– Jeg mener at det må man vurdere i forhold til de reglene som her er gitt, hvor man understreker viktigheten av å holde avstand og begrense nærkontakter. Det er mulig å holde julebord og respektere de reglene samtidig, sa Støre på en pressekonferanse torsdag.

Anbefaler avstand

Også utenom Oslo-området skjerpes tiltakene, men da i form av anbefalinger og ikke påbud.

Helseminister Ingvild Kjerkol ber voksne om å unngå klemming og håndtrykk.

– Vi ber voksne om å holde avstand til hverandre, gjerne en meter hvis det er mulig, unngå klemming og håndtrykk, sa Kjerkol på torsdagens pressekonferanse.

Regjeringen anbefaler også arbeidsplasser i hele landet om å tilrettelegge for hjemmekontor der det er mulig, og når det ikke går utover viktige og nødvendige tjenester.

I tillegg innføres det nye krav til å teste seg når man reiser inn i landet.

Økonomiske hjelpetiltak

Sammen med de skjerpede rådene og kravene, varslet regjeringen økonomiske grep for å hjelpe både bedrifter, kultur og idretten. Staten skal ta en større del av kostnaden ved sykefravær på jobb enn normalt. Arbeidsgiver tar kostnaden de første fem dagene.

Også kulturlivet og idretten får en hjelpende hånd.

– Kultur, frivillighet og idrett, som har hatt en stor uro gjennom hele pandemien, får ordningene videreført for å sørge for en trygghet for de aktørene fram til sommeren, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) på pressekonferansen.

– Da kan man jobbe som normalt og vite at det er en trygghet dersom det kommer den type restriksjoner som vi nå innfører i deler av landet, fortsatte han.

I tillegg blir den kommunale kompensasjonsordningen på 200 millioner kroner stående til januar, og Vedum sier regjeringen vil komme tilbake til en eventuell videreføring etter nyttår.

