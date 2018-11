Mediene misfornøyd med politiets kommunikasjon på Twitter

Det kommer fram av en omfattende undersøkelse blant norske journalister, melder fagbladet Journalisten.

Før Twitter ble tatt i bruk som politiets kommunikasjonskanal ut til offentligheten, mente 18 prosent av de spurte at kommunikasjonen med politiet var dårlig eller svært dårlig. Nå sier snaut 52 prosent av de spurte at den er blitt enda dårligere, ifølge undersøkelsen «Hvor godt kommuniserer politiet med mediene?», som Norsk Journalistlag har fått gjennomført blant 658 deltakere.

– Politiet bryter sine egne retningslinjer for hvordan de skal informere allmennheten på Twitter, sier NJs Ina Lindahl Nyrud, som framhever trafikkulykker, branner, store alvorlige hendelser og fare for befolkningen som retningslinjene pålegger politiet å varsle om.

Fakta: Slik scorer politidistriktene i de ulike spørsmålene – fra 1. til 12. plass Hvor tilgjengelig opplever du at operasjonslederne i ditt politidistrikt er? Finnmark Troms Oslo Innlandet Sør-Vest Møre og Romsdal Nordland Trøndelag Sør-Øst Agder Øst Vest Hvor behjelpelig er operasjonslederne i ditt distrikt overfor pressen i saker/pågående aksjoner? Sør-Vest Innlandet Nordland Oslo Møre og Romsdal Troms Finnmark Sør-Øst Trøndelag Øst Vest Agder Hvor mye informasjon får du til saker via Twitter-meldingene fra politiet? Møre og Romsdal Oslo Nordland Finnmark Troms Sør-Øst Øst Sør-Vest Vest Trøndelag Agder Innlandet Hvor ofte må du ringe politiet for å få supplerende informasjon i tillegg til Twitter-meldingen? Oslo Agder Sør-Øst Øst Troms Sør-Vest Nordland Møre Finnmark Innlandet Trøndelag Vest Opplever du at redaksjonen får tips om hendelser/politiaksjoner o.l. fra publikum som politiet ikke i det hele tatt varsler på Twitter? Møre og Romsdal Oslo Sør-Øst Øst Sør-Vest Innlandet Agder Nordland Vest Finnmark Trøndelag Troms Hvor ofte opplever du at det tar så lang tid for politiet å varsle om hendelser på Twitter at det ikke lenger er aktuelt å rykke ut for å sikre bilder på stedet eller for å møte involverte/vitner? Møre og Romsdal Troms Trøndelag Innlandet Finnmark Vest Nordland Sør-Vest Agder Sør-Øst Øst Oslo Hvor ofte opplever du feilinformasjon (stedsnavn, kommune o.l.) i Twitter-meldingene? Troms Finnmark Oslo Øst Innlandet Agder Nordland Møre og Romsdal Trøndelag Vest Sør-Øst Sør-Vest

Varsler ikke

* Bare 3,4 prosent oppgir at Twitter-meldingene gir tilstrekkelig informasjon. Nesten 90 prosent svarer at de svært ofte eller nokså ofte må ringe for å få utfyllende informasjon.

* Ni av ti har opplevd at politiet ikke tvitrer om hendelser, som mediene først får vite om via tips fra lesere. Nesten én av fire svarer at det skjer ofte.

* Det kommer også fram at mange redaksjoner opplever at de får meldinger for sent til å kunne rykke ut – og for sent til å varsle befolkningen om pågående hendelser eller aksjoner. Over halvparten svarer at politiet en eller flere ganger i uka venter så lenge med å varsle at de rekker å sikre bilder på stedet eller møte involverte og vitner.

Lover bedring

Avdelingsdirektør Knut Smedsrud for politiberedskap og krisehåndtering i Politidirektoratet lover bedring, mener også om forståelse for at operasjonssentralene ikke alltid kan prioritere pressen.

– Det er ingen tvil om at pressen skal og må ha løpende informasjon og kommunikasjon med politiet når det gjelder ulike typer hendelser. Samtidig ber vi om forståelse for at politiet må prioritere liv og helse og nødanrop, før vi kan snakke med journalister, sier han.