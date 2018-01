Støre tror #metoo kan gi løft for Arbeiderpartiet

Overfor TV 2 trekker Støre fram metoo som en av sakene partiet vil satse på i tiden framover.

På spørsmål om hvilke saker han tror kan løfte oppslutningen til partiet til over 30 prosent igjen, svarer Støre følgende:

– Mange saker, og metoo er en av dem! Og det skal jeg snakke om på landsstyremøtet mandag. Ser vi bort fra de varslingene vi har fått, så er dette et stort skille i historien om likestilling – om å senke terskelen for å si fra, om å få fram noe som menneskene opplever i samfunnet der ute, hvor noe bruker makt mot andre for å begrense deres frihet. Det er en stor og viktig sak for oss, sier Jonas Gahr Støre til kanalen.

Han viser til at samfunnet er tjent med at det blir mer oppmerksomhet om metoo-kampanjen.

– Arbeiderpartiets historie handler om at man sto opp mot noens makt til å begrense andres frihet. Og når man gikk sammen om det, klarte man å endre samfunnet. Metoo har et element av det i seg, og det mener jeg er en viktig sak som vi kjenner igjen i vår ryggmarg i Arbeiderpartiet, og som du kommer til å kjenne oss igjen veldig tydelig på.