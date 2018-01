Støre og Stenseng avgjør Giskes framtid

I henhold til sentralstyrets vedtak tirsdag er det gitt full støtte til partisekretær og partileders håndtering. Videre prosess vil være opp til deres vurdering, får NTB opplyst av partikontoret.

Trond Giske er sykmeldt og fritatt fra nestledervervet på ubestemt tid.

– Ubestemt tid kan være fram til landsmøtet i 2019, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre etter tirsdagens sentralstyremøte i partihovedkvarteret på Youngstorget.

Støre: Jeg bestemmer

– Vi går gjennom alle varslene og går inn for å oppklare dem. Vi tror på varslerne og vi tror på varslene som kommer, og vi har et ansvar for at den det varsles mot, får lov å gi sin versjon av hva som har skjedd, sa Støre tirsdag.

Etter at denne prosessen er ferdig, vil man lande på en konklusjon. Det er Giske som har bevisbyrden i en slik sak, understreket Støre. Hvem man tror på, vil kunne avgjøres av en sannsynlighetsovervekt på 50,1 prosent, påpekte han.

Støre gjorde det klart at en påstand ikke skal kunne «nulles ut» av en motpåstand. Den endelige konklusjonen trekkes av ham som partileder.

– Det er det jeg som skal avgjøre. Jeg er den overordnede i denne situasjonen, sa Støre.

Advokat-råd

Ap-ledelsen får juridiske råd fra Advokatfirmaet Thommessen og partner Stein Kimsås-Otterbech i forbindelse med varslingssakene.

– Jeg kan bekrefte at Thommessen bistår Arbeiderpartiet, men for øvrig har jeg ingen kommentarer, sier Kimsås-Otterbech til NTB.

Hvor lang tid prosessen vil ta, er ikke kjent. Men det er snakk om dager eller uker framfor måneder, fastslo Støre tirsdag.

Møtes mandag

En konklusjon kan allerede bli trukket førstkommende mandag, da det etter planen er et ordinært møte i sentralstyret. I vedtaket som det ekstraordinære sentralstyremøtet tirsdag samlet seg om, understrekes betydningen av en rask og forsvarlig prosess og konklusjon.

– Arbeiderpartiet skal være en pådriver for likestilling og respektfull omgang mellom kvinner og menn på alle nivåer i partiets organisasjon. Det skal være trygt å varsle om seksuell trakassering eller annen utilbørlig opptreden i Arbeiderpartiet. Sentralstyret har fått forsikringer om at man legger opp til en håndtering av saken som skal ivareta varslerne på en best mulig måte, heter det i vedtaket.