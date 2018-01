Varsler store mengder snø på Sørlandet

KRISTIANSAND: Store deler av Sørlandet kan vente seg solide mengder med snø i løpet av det neste døgnet.

Snøværet starter allerede natt til onsdag.

– Det kan komme 20–30 centimeter med snø der det kommer mest, sier vakthavende meteorolog Marit Berger ved Meteorologisk institutt til Fædrelandsvennen.

– Helt i grenseland

Mest snø blir det øst i Aust-Agder, men mange steder både i Vest- og Aust-Agder vil få mellom 15 og 20 centimeter med snø, ifølge meteorologene.

Foreløpig er det noe usikkert om det blir regn eller snø helt ytterst langs kysten.

– Temperaturen i Kristiansand er helt i grenseland, så det kan hende at det bare blir regn der, sier Berger.

Hennes kollega i StormGeo, Stig-Arild Fagerli, sier at nedbøren trolig kommer som regn langs kysten først, men at det utover onsdagen blir kjøligere.

– Vi kan ikke utelukke at nedbøren ved kysten går over til sludd. Man skal ikke langt inn i landet før sjansene for snø øker ganske betydelig, sier Fagerli.

Vanskelige kjøreforhold

Uansett blir det utfordrende forhold på veiene, opplyser begge meteorologene.

– Det er ikke i morgen du skal ha det travelt. Man må ta seg god tid og kjøre etter forholdene, sier Berger ved Meteorologisk institutt.

Kommer nedbøren som regn, er det stor sjanse for at regnet fryser på bakken. Og mange steder kan det bli våt snø og vanskelige kjøreforhold.

– Det blir utfordrende i trafikken på både den ene og den andre måten. Enten blir det snø eller så blir det glatt fordi regnet fryser til is, sier Berger.

– Det er grunn til å være forberedt, understreker Fagerli.

Lavtrykk

Årsaken til snøværet er et lavtrykk som kommer inn sør i Nordsjøen. Vinden vil øke til sørøstlig kuling, og det vil være nedbør stort sett hele onsdagen i begge Agder-fylkene.

– Det er mulig det blir oppholdsvær vest i Vest-Agder på kvelden, sier Fagerli.

Lavtrykket vil føre med seg snøvær over store deler av det østafjellske, med mest snø i Agder-fylkene, Telemark, Vestfold og deler av Buskerud.

Også i fjellet blir det et greit påfyll.

– Dette blir bra for skiløperne, legger Berger til.