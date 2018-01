Grande la bort «liberal» ved starten av regjeringsforhandlingene

"Grønnere, rausere og mer sosialliberal» har vært Grandes mantra for hvordan Venstre vil påvirke en ny regjering utgått av Høyre, Frp og Venstre.

Men da de tre partilederne møtte pressen i tåkehavet på Jeløya i Moss tirsdag, rett før forhandlingene skulle starte, sto bare grønnere og rausere tilbake.

Tidligere på dagen kom statsminister Erna Solberg (H) med følgende erklæring da hun ble intervjuet i NRKs Politisk kvarter:

– Det blir ikke en sosialliberal regjering, men en borgerlig regjering basert på tre og ikke to partier.

Frp-leder Siv Jensen har på sin side slått fast at «liberal» ikke under noen omstendighet kan gjelde for asyl- og innvandring:

– Vi er veldig tydelig på at vi ikke sitter i en regjering som liberaliserer asyl- og innvandringspolitikken. Det går ikke, sa hun i et romjulsintervju med NTB.

Integrering

Et bredt flertall på Stortinget sørget for at norsk asyl- og innvandringspolitikk ble strammet kraftig inn i forbindelse med den store asyltilstrømningen høsten 2015.

– Vi har ganske god kontroll på innvandringen til Norge. Det er lave innvandringstall. Men vi har en enorm mengde personer som kom i 2015, og som skal inn i arbeidslivet. En del har kommet inn, men veldig få egentlig, erkjenner Solberg.

Hun viser til at disse innvandrerne nå er ferdig med introduksjonsprogrammet og skal videre i det norske samfunnet.

– Det er nå testen virkelig kommer på om vi klarte den bølgen som kom den gangen, sier Solberg.

Åpen for endringer

Om Venstre nå har droppet formuleringen om å gjøre regjeringen «mer sosialliberal», står «rausere» fast.

– Med rausere mener vi at vi skal sørge for å bekjempe utenforskap i Norge, sørge for at folk ikke havner utenfor norsk arbeidsmarked, istemte hun.

Med nye oppgaver for regjeringen, kan det også komme endringer i måten den er satt sammen på, varslet Solberg.

– Det vil være noen saker eller prosjekter som er høyt på dagsorden i enkelte perioder, og som kanskje krever at du har en statsråd som har hovedfokus på det, sa hun.

Oljestrid

Solberg innledet med å slå fast at de tre partiene gjennom fire års samarbeid i Stortinget har lagt et godt grunnlag for samarbeid. Samtidig tonet statsministeren på nytt ned forventningene til forhandlingene.

Siv Jensen kalte forhandlingene «spennende og krevede» og varslet at Frp vil være opptatt av å verne folks privatøkonomi. For Grande handler mye om grønn omstilling, skole og kunnskap.

En av de mest omtalte skillelinjene mellom partiene er synet på oljeaktivitet i nord. Mens Høyre og Frp igjen bekreftet at de ønsker konsekvensutredning av oljeaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, vil Venstre ha vern.

– Alle skjønner at LoVeSe er kjempeviktig for Venstre. Men vi bruker ikke ord som garantist nå, for vi vil ikke stille ultimatum på vei inn i forhandlingene, sier Grande.

Forhandlingene kan enten ende med en ny regjeringsplattform eller en ny samarbeidsavtale. Uansett vil regjeringen være avhengig av støtte fra KrF for å få flertall i Stortinget. Samtidig åpner KrFs friere rolle for at regjeringen også kan søke støtte hos andre partier.