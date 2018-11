- KrF ville fått større gjennomslag ved å samarbeide i sentrum og til venstre

Han sier han har respekt for valget det knappe flertallet KrF akkurat har gjort.

– Resultatet fra Kristelig Folkepartis ekstraordinære landsmøte er at KrF nå vil søke å gå inn i høyreregjeringen. Vi har ment at Kristelig Folkeparti ville fått større gjennomslag for viktige deler av sin politikk ved å samarbeide i sentrum og til venstre, men vi har respekt for det valget et knapt flertall i partiet har gjort.

Han sier at den nye politiske situasjonen innebærer to tydeligere blokker.

– For Arbeiderpartiet er dette en avklaring som betyr at vi kan bruke alle krefter på å bygge lag og politikk for en slagkraftig rødgrønn opposisjon. - Nå retter vi blikket mot kommunevalget neste år. Lokalt samarbeider vi om gode løsninger med en rekke partier, også KrF. Det skal vi fortsette med. I kommuner og fylker vil vi fortsatt søke brede flertall for å få gjennomført vår politikk. På Stortinget skal vi være en sterk og tydelig opposisjon til høyreregjeringen: For sterkere fellesskap og mot økte forskjeller, kommenterer Jonas Gahr Støre i en pressemelding fredag kveld.