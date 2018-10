KrFU-leder vil ha økt kontantstøtte fra regjeringen

– Jeg mener KrF bør prioritere styrking av kontantstøtte og sikring av foreldrepenger for alle i eventuelle regjeringsforhandlinger, sier Tønnessen, vel vitende om at det er Erna Solberg åpen for, mens Jonas Gahr Støre vil avvikle ordningen, skriver Dagens Næringsliv.

Tønnessen har markert seg som en motstander av partileder Knut Arild Hareides ønske om å gå med i en regjering av Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Men uansett hvilken retning partiet velger på landsmøtet i november, mener hun at økt kontantstøtte må prioriteres i eventuelle regjeringsforhandlinger, skriver Dagens Næringsliv.

Kontantstøtten har i en årrekke vært en av KrFs viktigste saker. KrF fikk gjennomslag for en økning av kontantstøtten hos regjeringen til Solberg, mens Arbeiderpartiet og SV ønsker å avvikle den.