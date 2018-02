Polske epler var merket som norske

Det var i en dagligvarebutikk i Oslo sentrum i helgen at han kom over posen. Han tok et bilde av posen og la det ut på Facebook.

– «Norske epler», «Nyt Norge» og «Product of Poland» på samme pose epler. Her har Norgesgruppen et lite forklaringsproblem, skrev han.

Bama kan bekrefte at eplene er polske, og at de ikke skulle vært merket med «Nyt Norge».

– Vi har dessverre sendt feil designfil til pakkeriene våre i Polen. Vi er utrolig lei oss for at det har skjedd, sier Pia Gulbrandsen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Bama til Nationen.

– Vi har stoppet alle forsendelser av epler fra Polen til Norge inntil videre, og vi jobber nå med å skaffe oss oversikt over omfanget, sier hun.

Nina Sundqvist, leder for Matmerk, sier feilmerking forekommer av og til. I fjor registrerte Matmerk tre slike feilmerkinger av produkter. Året før var det sju tilfeller.

– Det er selvsagt ikke noe vi jubler over, for Nyt Norge-merket er forbeholdt norske varer, det skal være en garanti for at varen er helt og fullt norsk. Men det er oftest snakk om at mennesker gjør en feil, sier Sundqvist.