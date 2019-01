Ropstad spent på mottakelsen

– Det har vært ekstremt intenst, men jeg er jo som ivrig elgjeger glad i å sitte på post og vente, så jeg er tålmodig, sa KrF-nestlederen da han kom til partiets landsstyremøte på Gardermoen torsdag.

– Det har vært viktig å lage en stor plattform som kan omfatte alle områder og ta opp i seg alle de politiske sakene vi tror kan komme framover. Det krever tid, når man er fire partier som skal diskutere, sa Ropstad.

Han ville ikke kommentere hvor fornøyd han er med plattformen, men viste til landsstyremøtet torsdag ettermiddag.

– Jeg er veldig spent på hvordan mottakelsen blir. Nå skal vi legge det fram for landsstyret, så skal de få si sin mening.

Han beskrev forhandlingene som noe av det mest intense han har vært med på.

– Vi har jobbet fra tidlig morgen til sen kveld. Men det har vært utrolig spennende, sa Ropstad.

Han ville ikke kommentere direkte spørsmål om utfallet er for dårlig for KrF hvis partiet ikke har fått gjennomslag for å endre abortlovens paragraf 2c.

– Nå får vi se hva landsstyret sier til det som ligger her.