Hareide går av torsdag – hvis KrFs landsstyre sier ja til regjering

(Aftenposten): Nøyaktig 110 dager etter at KrF-leder Knut Arild Hareide, 28. september i fjor, anbefalte partiet sitt å gå i regjering med Ap og Sp er dermed trolig Hareides dager som partileder talte.

Det blir etter det Aftenposten kjenner til utfallet – dersom landsstyret i KrF torsdag ettermiddag sier ja regjeringsplattformen som er fremforhandlet mellom KrF, Venstre, Frp og Høyre.

Fakta: Knut Arild Hareide (46) Partileder i KrF siden 2011, etterfulgte Dagfinn Høybråten. Varslet på KrFs ekstraordinære landsmøte 2. november at han ville gå av dersom KrF går inn i Solberg-regjeringen. Hareide har vært innvalgt på Stortinget fra Hordaland siden 2013. Han representerte Akershus KrF på Stortinget i perioden 2009–2013. Hareide har vært leder i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Han ledet også 22. juli-komiteen. Han var miljøvernminister (2004–2005) i Bondevik II-regjeringen (2001–2005).

Resultatet av regjeringsforhandlingene skal etter planen legges frem for landsstyrene i alle de fire partiene torsdag.

Dersom alle fire partier sier ja, KrF inkludert, og trepartiregjeringen blir en firepartiregjering, vil Hareide gå av umiddelbart.

Les også:

Konstituerer trolig Bollestad torsdag

Etter det Aftenposten forstår vil trolig vil da følgende skje på KrFs landsstyremøte på Gardermoen torsdag:

Hareide gir landsstyret beskjed om at han går av.

Landsstyret drøfter saken og gir råd til KrFs stortingsgruppe om hvem landsstyret mener skal konstitueres til ny leder.

Stortingsgruppen trer sammen og fatter selve beslutningen om hvem som skal konstitueres.

Landsstyret møtes igjen og velger konstituert leder.

Landsstyret vil etter all sannsynlighet peke på 1. nestleder Olaug Bollestad som konstituert leder, slik Aftenposten skrev i begynnelsen av desember.

Forbereder permanent valg av leder

I KrF er det stortingsgruppen som har «makten» i slike spørsmål, men det vil samtidig være oppsiktsvekkende hvis KrFs åtte stortingsrepresentanter ikke følger landsstyrets råd.

Samtidig vil landsstyret gi valgkomiteen, som ledes av Solveig Ege Tengesdal, i oppdrag å forberede valg av permanent partileder på KrFs ordinære landsmøte siste helgen i april i Stavanger.

Det har tidligere vært tatt til orde for at det bør avvikles et ekstraordinært landsmøte for å velge ny leder, men det er lite trolig at det er stemning for det i KrFs landsstyre nå.

Bollestad har tidligere sagt at hun vil si ja til å bli konstituert leder, hvis partiet ønsker det. Men hun har samtidig sagt at hun ikke ser på seg selv som partileder på permanent basis og har pekt på Ropstad.

Ropstad populær men kontroversiell

Mange i KrF tok tidligere i høst til orde for at Kjell Ingolf Ropstad var den naturlige arvtager dersom Hareide trekker seg – og at Ropstad derfor også burde konstitueres, frem til det ordinære KrF-landsmøtet i april. Og det trass i at han er andre nestleder, mens Bollestad er første.

Men avsløringen av Ropstads aktive bruk av abortloven i striden om KrF veivalg har gitt Ropstad en kraftig ripe i lakken. Av den grunn er det fortsatt flere i KrF som er kritisk til at Ropstad eventuelt skal velges til permanent leder i april.

Flere har pekt tidligere parlamentarisk leder Hans Olav Syversen – som ikke ble gjenvalgt til Stortinget i 2017 – som et alternativ til Ropstad.

Mye tyder på at det er disse to kampen vil stå mellom i april, dersom ikke Syversen parkerer sitt kandidatur. Han har tidligere avvist at han har ambisjon om å bli.

Hareide har sagt at det ikke vil være naturlig for ham å bli statsråd i Solberg-regjeringen hvis KrF går inn i regjering, fordi han ønsket et regjeringssamarbeid med venstresiden.