Ap: Glad Høyre vil støtte våre forslag

– Bioteknologimeldingen er nå til behandling i komiteen etter at den har ligget der ett år fordi Høyre ikke greide å ta et standpunkt i fjor. Vi har allerede foreslått dette og er glad for at Høyre nå vil støtte våre forslag, sier Aps helsepolitiske talskvinne Ingvild Kjerkol til NTB.

Forslag om å tillate eggdonasjon ble også i fjor diskutert heftig på Høyres landsmøte, men da endte partiet med å utsette saken.

– Det ville vært flertall for eggdonasjon på Stortinget uten Høyres stemmer. Men det er viktig at helseministerens parti er med på laget når vi nå endelig kan gå fra å debattere om eggdonasjon skal bli lovlig, til å diskutere hvordan dette tilbudet skal rammes inn for norske kvinner og familier, sier Kjerkol.