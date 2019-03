Husdøra til Wara var åpen kort tid før bilbrannen ble oppdaget

At døra sto åpen, sammenholdt med at det ikke er registrert andre bevegelser i området rundt eller ved huset i tidsrommet da brannen brøt ut, er et sentralt bevis i saken mot Waras samboer, Laila Anita Bertheussen, ifølge NRK.

Dagbladet har tidligere avslørt at politiet hadde fått montert bevegelsessensor på utgangsdøra, og at det flere ganger var blitt registrert bevegelser i den.

Bertheussen er siktet for å ha diktet opp en straffbar handling. PST mistenker at hun selv tente på bilen.

– Den har vært åpen flere ganger. Sist gang var cirka et kvarter før branntilløpet ble sett av forbikjørende. Dette er det ene av de tre indisier politiet har brukt mot henne. Hun har forklart seg om dette i sitt avhør, uten at jeg går inn på forklaringens innhold, skriver Bertheussens forsvarer, advokat John Christian Elden, i en SMS til NRK.

Han har tidligere framholdt at det ikke er noe i bevisene som involverer samboeren, bortsett fravær av bevis for at det har vært andre gjerningspersoner.

I Dagbladets gjennomgåelse av bevisene sist søndag framgår det også at et av overvåkingskameraene på eiendommen var ute av funksjon i en ukjent tidsperiode. De som fungerte viser ingenting i det aktuelle tidsrommet.

Les mer om Wara-saken: