Støre avlyser debatt om leterefusjonsordningen

Avklaringen fra Ap-lederen kommer etter at Aps klimapolitiske talsperson Espen Barth Eide i Klassekampen torsdag åpnet for å diskutere leterefusjonsordningen, som gir milliarder tilbake til oljeselskapene. Direktøren i Norsk olje og gass rykket raskt ut og ba Ap-ledelsen komme på banen.

– Dette er helt i strid med det Arbeiderpartiet har vært tydelige på før valget og for kort tid siden, der partiledelsen gjorde det klart at rammebetingelsene ligger fast, sier Schjøtt-Pedersen til NTB.

– Vi kan ikke frede oljepolitikken, sa Eide. Men det er nettopp det Ap skal gjøre, ifølge Støre.

Støtter dagens ordning

– Olje- og gassnæringen betyr mye for norsk økonomi og for arbeidsplasser i Norge. Ap støtter dagens oljeskatteregime og har ingen planer om å endre det. Dagens regelverk sikrer oljenæringen forutsigbare rammebetingelser og gjør det mulig å opprettholde kompetanse og gjøre langsiktige investeringer. Dette ligger fast, sier han.

– Det Espen Barth Eide er opptatt av, er for eksempel at våre ungdomspolitikere må få debattere alle sider ved vår tids største samfunnsutfordring, klimakrisen, inkludert skattespørsmål. Det er jeg enig med ham i. Det tåler vi, sier Støre i en epost til NTB.

I dag tar staten 78 prosent av regningen for oljeselskaper som leter etter olje uten å gå med overskudd. I 2017 ble det utbetalt i alt 3,3 milliarder i leterefusjon, viser tall fra skatteetaten.

Skolen har sviktet

Topper i oljenæringen gikk i forrige uke hardt ut mot ungdomspartiene som vil avvikle oljenæringen innen 2035 og skrote leterefusjonsordningen.

Til Dagens Næringsliv sa oljeservicetopp Ståle Kyllingstad at særlig AUF ikke har skjønt hvor mye oljenæringen betyr for norsk økonomi. Han mente skoleverket har sviktet fundamentalt når så mange unge ikke har forstått betydningen av oljesektoren for norsk økonomi.

– Det er en ukledelig arroganse å antyde at ledere av viktige ungdomsorganisasjoner ikke skjønner at olje har bygd mye velstand. Det skjønner de, men de ser også hvilken retning dette går, og anbefaler å ta tak i dette nå, sier Eide.

Han mener Norge må forberede seg på at oljens andel av rikdommen blir mye lavere i fremtiden.

Skuffende

Frps energipolitiske talsmann Terje Halleland, stortingsrepresentant fra Rogaland, kaller utspillet et slag under beltestedet på industrifolk i LO og hele Norge.

– Jeg synes det er fryktelig skuffende at det gamle industripartiet Arbeiderpartiet kan være så lite nyanserte. Dette er retorikk vi hører fra MDG og SV, sier Halleland til NTB.

Høyres energipolitiske talsmann Stefan Heggelund sier til at katta ute av sekken og at Eide har holdt LO for narr i to år.