Stjålet cyanidbeholder funnet – to polske menn pågrepet

De to mennene ble pågrepet etter en dramatisk politijakt i Gjerdrum i Akershus fredag kveld.

Politijakten startet da en Audi som ble stanset for en rutinekontroll fredag kveld klokken 18.30, stakk av fra politiet.

– Vi innhentet bilen. Da stanset den, men med en gang politiet gikk ut av politibilen, rygget bilen inn i politibilen og kjørte av gårde, sier operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt til NTB.

Tips ledet politiet til Kjærstad i Gjerdrum. Der fant de bilen etterlatt, men politihunder oppdaget to personer som gjemte seg i en møkkakjeller i nærheten. Den ene personen ble bitt av en politihund, men skal ikke ha fått alvorlige skader.

Flere patruljer samt helikopter ble brukt under jakten på bilen.

– Svært gledelig

I bilen fant politiet flere esker med medikamenter, inkludert en beholder med cyanid samt en fraktseddel til Universitetet i Oslo. Politiet har fått bekreftet at cyaniden er identisk med cyaniden som ble meldt stjålet i forbindelse med tyveriet av en Mercedes Sprinter varebil fra Lørenskog stasjon 20. februar.

– Det er svært gledelig at cyaniden nå er gjenfunnet. Dette er et potensielt svært skadelig stoff og som vi har hatt høy prioritet på å finne, sier politiadvokat Camilla Granstrøm i Øst politidistrikt.

Mennene er nå formelt siktet for grovt tyveri og vil fremstilles for varetektsfengsling på mandag. De to mennene er 33 og 52 år gamle er fra Polen, og begge er kjent av politiet fra tidligere.

Alvorlig regelbrudd

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sa onsdag til NRK at det hadde skjedd et alvorlig regelbrudd dersom varebilen som inneholdt cyanid, ble forlatt før tyveriet.

– Dersom bilen ble forlatt uten tilsyn, er det et brudd på landtransportforskriften for farlige stoffer, sa avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i DSB.

– Det er et alvorlig brudd fordi kaliumcyanid er et veldig giftig stoff. Regelverket for transport av farlig gods både i Norge og resten av Europa er veldig strengt. Det er selvfølgelig for å beskytte befolkningen, sier Pedersen.

Først to dager etter tyveriet ble det klart for politiet at det svært giftige stoffet ble oppbevart i bilen. 25 gram kaliumcyanid skulle til Universitetet i Oslo for celleforskning. Pakningen utgjør 125 dødelige doser.

Cyanider og blåsyre er svært giftige stoffer og virker i løpet av kort tid. Stoffene påvirker cellenes evne til å utnytte oksygen fra blodet, slik at man rammes av en slags indre kvelning.