NRK: Et barn død etter å ha blitt smittet av E.coli-bakterie

Et lite barn døde fredag på Rikshospitalet etter komplikasjoner knyttet til E.coli-bakterien. Folkehelseinstituttet tror det er et enkeltstående tilfelle.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

NTB

Det bekrefter bydelsoverlege Irene Teslo overfor NRK. Hun er også blant Oslos smittevernansvarlige leger. Barnet var mellom ett og to år gammelt.

Det er uklart hvor barnet ble smittet, men barnet døde etter å ha hatt Hemolytisk-uremisk syndrom (HUS), en tilstand som oftest har sin opprinnelse i en bestemt type E. coli-smitte.

Folkehelseinstituttet undersøker saken, men mener at det foreløpig ikke ser ut til å være et utbrudd, men et enkeltstående tilfelle.

Barnet ble smittet da familien var på ferie i Norge, men det er usikkert nøyaktig hvor det ble utsatt for smitte.