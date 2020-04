Påstand om lovens strengeste straff for Kapp-drapet

Aktor ber om 21 års fengsel for faren som er tiltalt for drapet på Oscar André Ocampo Overn (15) på Kapp. Forsvareren mener mannen skal ha tilståelsesrabatt.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Etterforskningsleder John Eivind Melby og aktor Thorbjørn Klundseter i Gjøvik tingrett torsdag. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

NTB

Advokat Håvard Fremstad forsvarer den drapstiltalte faren. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Retten administreres av tingrettsdommer Cathrine Fossen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Rettssaken mot den 45-årige mannen startet i Gjøvik tingrett tirsdag, og aktor holdt sin prosedyre torsdag ettermiddag.

– Dette dreier seg først og fremst om hvordan retten skal utmåle straff for en far som har henrettet ett av sine barn, sa statsadvokat Thorbjørn Klundseter.

Stripset igjen dør og vindu

Tiltalen omfatter også seksuell omgang med gutten, samt frihetsberøvelse mot kona.

Aktor mener den tiltalte har brukt familiens morgenrutiner i sin kalkulering da han planla drapet, som skjedde ved kvelning.

– Han vet at kona kommer til å gå på toalettet. Han kan høre via luftekanalen at døra går i lås, og det er startskuddet for ham, sa aktor.

Retten fikk onsdag høre den tiltaltes fraseparerte kone beskrive en innbitt kamp for å hindre drapet. Hun ble overmannet og låst inne på ekteparets soverom, der den tiltalte på forhånd hadde stripset igjen både dør og vindu, samt stripset fast brannstigen utvendig.

Døde på sykehus

15-årige Oscar André Ocampo Overn ble innlagt på sykehus med livstruende skader etter det som ble karakterisert som en alvorlig voldshendelse i familiens hjem på Kapp i Østre Toten kommune 9. oktober i fjor. Gutten, som var adoptert fra Colombia, døde en snau måned senere.

Statsadvokaten mener drapet i seg selv kvalifiserer til fengsel i 21 år. Det er før de andre tiltalepostene tas i betraktning.

Han brukte i prosedyren lang tid på å gå gjennom lovverk og rettspraksis for tilståelsesrabatt. Han nevnte også at det finnes saker der dette ikke skal gis.

– Vår sak er slik, konkluderte han.

Ber om tilståelsesrabatt

45-åringens forsvarer, advokat Håvard Fremstad, holdt også sin prosedyre torsdag.

– Det var en målbevisst handling. Han hadde til hensikt å drepe Oscar, understreket forsvareren.

Han mener imidlertid at drapet alene ikke kvalifiserer til 21 års fengsel og viste til en rekke tidligere rettsavgjørelser for å underbygge dette.

Forsvareren deler heller ikke aktors oppfatning om at den tiltalte ikke skal få tilståelsesrabatt. Bakgrunnen for det er hvordan han har stilt opp for politiet og gitt dem all informasjon om saken – allerede på drapsdagen.

– Det er detaljer som ingen andre kunne ha beskrevet på den måten. Dette sier han til politiet så fort han har mulighet, sa forsvareren.

Han betegner det som «oppsiktsvekkende» at klienten ikke skal få noen form for kompensasjon for dette.

Strid om overgrepspunkter

Den 45-årige faren har i retten erkjent seksuell omgang med sønnen i 2017. Da var gutten under 14 år, og juridisk regnes dermed dette som voldtekt. Forholdene regnes også som incest, ettersom det gjelder overgrep mot slektning i rett nedstigende linje.

Faren nekter straffskyld for seksuell omgang ved to tilfeller i rundt årsskiftet 2018/19.

– Jeg mener at det ikke var noen seksuelle handlinger, sa forsvareren, som ber om frifinnelse på disse punktene.

Aktor viste på sin side til at den tiltalte i et avhør samme dag som drapet beskrev seksuelle handlinger.

Dommen ventes i slutten av neste uke.