Helsetjenesten må forberede seg på en alvorlig virusepidemi

Folkehelseinstituttet vurderer at risikoen for covid-19-spredning i Norge foreløpig er moderat, men ber helsetjenesten forberede seg på en alvorlig epidemi.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Folkehelseinstituttets avdelingsdirektør Line Vold. Foto: Arkivfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

NTB

– Mye er fortsatt ukjent om denne sykdommen. Vi planlegger derfor for et bredt spekter scenarioer for tiden fremover i Norge. Dersom veldig mange blir smittet, vil det bli mange som blir så syke at de trenger helsehjelp. Helsetjenesten og spesielt sykehusene kan da oppleve en ekstra stor belastning, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet i en pressemelding tirsdag kveld.

Færre enn én av hundre dør

Det nyoppdagete koronaviruset er påvist i nærmere 30 land. Det kan arte seg som en mild forkjølelse eller ha et alvorlig forløp med dødelig utgang. Blant symptomene er feber, tørr hoste og lungebetennelse.

Flertallet av de smittede ser ut til å få mild sykdom, mens et mindretall får lungebetennelse med komplikasjoner, ifølge FHI. Eldre og personer med underliggende sykdom mest utsatt. Det ser ut til at færre enn 1 prosent av de smittede dør av sykdommen, mens 0,1 prosent dør av vanlig influensa.

Internasjonalt samarbeid

Vold presiserer at Folkehelseinstituttet følger situasjonen og samarbeider med internasjonale helsemyndigheter

– Vi har hyppig kontakt med nordiske og europeiske smittevernmyndigheter og med WHO for å få oppdatert informasjon og drøfte håndteringen, sier Vold.

En smittevernsstrategi har som mål å utsette innlenlands spreding av covid-19 så lenge som mulig. Reisende fra områder med pågående spredning skal derfor ringe fastlegen eller legevakta dersom de får feber eller symptomer fra luftveiene de første 14 dagene etter hjemkomst, opplyser FHI.

Illustrasjonsfoto av covid-19 viruset: Ap - NTB scanpix