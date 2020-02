50 sitter fast på Haukeliseter: – Måtte returnere til fjellstuen da snøstormen kom

I løpet av noen minutter snudde idyllen til uvær i fjellet.

LITEN STORM: 50 gjester har vært innesnødd ved Haukeliseter fjellstue siden søndag. – Det er sjelden E134 Haukeli blir stengt mer enn et par timer. Nå ser det ut til å bli to døgn, sier daglig leder Håkon Aarthun ved Haukeliseter fjellstue. Foto: ERLEND EGGESTAD

Søndag prøvde flere av gjestene på Haukeliseter fjellstue å ta seg hjem. De skjønte fort at de var innestengt.

– Vi har kost oss under fine forhold i helgen, men søndag kom uværet. I løpet av fem minutter ble sikten dårlig og snøen lavet ned. Veien ble stengt 12.30 og vi måtte returnere til fjellstuen, sier Erlend Eggestad.

Han skulle ha vært på jobb på Drammen sykehus som audiograf mandag morgen, men må i stedet slå seg til ro med at det sannsynligvis blir et nytt døgn i snøføyken på fjellet.

UVÆR I FJELLET: – Ikke lett å finne igjen bilene, sier Erlend Eggestad, som er en av de 50 som er innesnødd på Haukeliseter fjellstue. Foto: Håkon Aarthun

Uværet vil fortsette

– Det er ikke noen utsikter til at vi kommer herfra i dag. Det blåser liten storm og det er umulig å komme noe sted. Vi er flere som har måttet melde fra til arbeidsgiver at vi ikke kommer på jobb, sier Eggestad.

Ved 11-tiden meldte Yr liten storm fra sydvest. Den kraftige vinden vil fortsette utover kvelden, men skal avta noe tirsdag.

– Stemningen er rolig her på fjellstuen. Det blir ingen brøyting før tidligst i morgen slik det ser ut, så da vet vi hva vi har å forholde oss til, sier Eggestad.

Alle har det bra

Det er knapt mulig å bevege seg utendørs, ifølge Beate Skard, som er pensjonist.

– Vi bor på Stabburet som er en av hyttene ved fjellstuen. Det er ville tilstander. Det er så vidt det er mulig å bevege seg mellom husene når vi skal spise, sier Skard.

Hun skryter av personalet på fjellstuen.

– De gjør en fantastisk jobb. Når vi først skulle bli innestengt, så gir personalet oss en suveren service. Det er mye telefonering og beskjeder til omverdenen, men alle har det bra, sier Skard.

– Har nok mat og drikke

Daglig leder Håkon Aarthun ved Haukeliseter fjellstue sier at det er 50 gjester som nå er innesnødd.

– Det er sjelden vi opplever at det er stengt over så lang tid som dette. Det kan gjerne være stengt noen timer, men nå ser det ut til at E134 Haukeli blir stengt over et par døgn.

Ifølge Aarthun varierer snødybden mellom null og syv-åtte meter.

– Snøen legger seg i fonner. Oppover en dør fikk vi to meter snø. Det er rett og slett ufyselig ute, men vi har mat og drikke så det holde. Vi skal ta godt vare på gjesten, forsikrer Aarthun.

Status for fjellovergangene

Vegtrafikksentralen har mandag formiddag følgende meldinger for fjellovergangene:

E134 Haukeli: Stengt.

E16 Filefjell: Åpent.

Rv15 Strynefjellet: Åpent.

Rv52 Hemsedal: Åpent.

Rv7 Hardangervidda: Stengt.

Fv50 Hol-Aurland: Stengt pga. uvær, åpner ikke i dag.

Rv13 Vikafjell: Stengt. Ny vurd. tirsdag klokken 10.

Fv53 Årdal-Tyin: Åpent. Kan bli stengt på kort varsel.

