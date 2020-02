Inger Cathrine Bryne blir ny administrerende direktør i Helse Vest

Under et ekstraordinært styremøte torsdag ble Inger Cathrine Bryne ansatt som ny administrerende direktør i Helse Vest.

Inger Cathrine Bryne går fra jobben som direktør i Helse Stavanger til direktør i Helse Vest. Foto: Jan Inge Haga

– Jeg er glad for å få denne muligheten, og jeg ser fram til å være med på å videreutvikle gode og likeverdige spesialisthelsetjenester for befolkningen på Vestlandet, sier Inger Cathrine Bryne i en pressemelding fra det regionale helseforetaket.

Bryne kommer fra stillingen som administrerende direktør for det lokale helseforetaket Helse Stavanger.

Hun begynner i stillingen i Helse vest 23. mars i år.

Bryne tar over etter Herlof Nilssen, som i fjor høst varslet at han ønsket å gå av etter 18 år som direktør. Han går over i en annen rolle i organisasjonen.