Politiet jakter på sko i forbindelse med Lørenskog-forsvinningen

Politiet kontaktet i forrige uke et vitne i saken for å undersøke sko, skriver VG. Vitnet ble oppsøkt hjemme, hvor en etterforsker fra Kripos kom og tok bilder av skosålene til fem-seks par sko.

– Jeg fikk en forståelse av at politiet driver og kartlegger hvilke skoavtrykk som har vært på eiendommen, og siden jeg har vært der i et aktuelt tidsrom, så blir mine sko fotografert, sier vitnet til VG.

68 år gamle Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem på Lørenskog i Akershus 31. oktober 2018. Politiet tror hun har blitt bortført, men kan fortsatt ikke komme med noen konkrete svar på hva som har skjedd. Så langt er ingen personer pågrepet i saken.

Kriminalteknikere kan få fram detaljerte skoavtrykk fra et åsted ved hjelp av en spesiallaget folie, og ut ifra det lete etter såler med tilsvarende mønster. Ifølge VG har politiet også tidligere undersøkt skosåler til personer som en del av etterforskningen. Dette er personer politiet mener kan ha beveget seg i nærheten av åstedet rundt forsvinningsdagen.

Politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt har ingen kommentar vedrørende sko-kartleggingen, eller om politiet har funnet noen skoavtrykk, men sier følgende til avisen:

– Politiet betraktet Sloraveien 4 som et åsted fra det tidspunktet vi ble varslet om saken. Det var derfor stort fokus på at eventuelle spor ikke skulle bli ødelagt, og det ble gjort ulike tiltak for å forhindre dette.

