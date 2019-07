Flyktninghjelpen ber giverland øke støtten til nødhjelp

FN har beregnet at det behøves 26 milliarder dollar i året for å hjelpe 94 millioner mennesker i nød. Hittil i år har giverlandene bidratt med 7 milliarder dollar – tilsvarende rundt 27 prosent.

– Mange mennesker som er rammet av konflikt, tørke og sult står i øyeblikket uten noen form for hjelp. Mødre er tvunget til å hoppe over måltider og gir den lille maten de måtte få tak i til sine underernærte barn. Mangel på skikkelige sanitærforhold fører til spredning av vannbårne sykdommer, slik som kolera. Og sykdommer som kunne vært behandlet, tar menneskeliv på grunn av mangelen på helsetilbud, sier generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen i en pressemelding.

Egeland fremhever at samtidig som nødhjelpen har gått ned, har de totale militærutgiftene verden over økt. Ifølge Stockholm International Peace Research Institute økte fjorårets globale militærutgifter til 1.822 milliarder dollar.

– Vi må ikke bli lurt til å tro at beløpet som trengs er for høyt eller jobben for vanskelig. Dette er et spørsmål om prioriteringer, sier Egeland.

Han oppfordrer nå både nye og gamle giverland om å øke støtten til nødhjelp.

Ifølge Flyktninghjelpen ble 60 prosent av nødhjelpsappellen dekket i fjor.