Politiet: Sannsynligheten øker for at det har skjedd noe med Janne Jemtland

– Jeg må vel kunne si at jo lenger tid som går, desto større er muligheten for at det har tilstøtt Janne Jemtland noe. Jeg må være ærlig og si det, sier lensmann Terje Krogstad i Ringsaker til NTB onsdag ettermiddag.

Foreløpig er den 36 år gamle tobarnsmoren fortsatt savnet, og ingen har status som mistenkt eller siktet, understreker Krogstad.

– Det er ikke funnet nye spor som kan knyttes til Janne Jemtland per nå, sier lensmannen.

Søk med helikopter

Politiet intensiverte onsdag søket, og fra tidlig på dagen deltok både et politihelikopter, en snøscooter, en beltedrevet ATV og tre politipatruljer med hunder.

– Vi startet søket der Janne Jemtland sist ble sett, oppe ved hennes bolig i Ellevsætervegen 641. Vi har jobbet oss nedover mot stedene der det er funnet blodspor fra henne. Bakkemannskapene har forsøkt å sjekke ut ting som er blitt observert fra helikopteret underveis, sier Terje Krogstad.

Han forteller at helikopteret blant annet har vært på jakt etter fotspor, hjulspor fra biler og andre spor i terrenget som det er naturlig å undersøke nærmere.

Politiet ba onsdag mediene om å holde seg på god avstand til boligen mens de aktive søkene etter savnede og eventuelle spor fra henne pågikk. Det ble understreket at det kan være ødeleggende for sporsikringen og etterforskningen dersom pressen blir for nærgående.

Blodspor i snøen

Bistanden fra Kripos ble også styrket onsdag. Nå er til sammen tolv tekniske og taktiske etterforskere fra Kripos på plass for å hjelpe lokalt politi med etterforskningen. Etterforskerne har både undersøkt området rundt Jemtlands hjem og på ulike gårder mellom de to stedene der det torsdag og lørdag forrige uke ble funnet blodspor fra 36-åringen i snøen.

Blodsporene ble funnet rundt én kilometer fra hverandre i Fagerlundveien og Lillehaugveien. Dette er om lag 11 kilometer fra Jemtlands bolig.

– Det er gjort undersøkelser av flere blodspor enn disse, men disse er sjekket og ut fastslått å være dyreblod, sier lensmann Krogstad.

Politiet har opprettholdt flyforbudet over området der hvor de søker etter den savnede kvinnen. Det er også satt opp sperringer i forbindelse med søket rundt boligen.

200 tips

Janne Jemtland forsvant fra familiens hjem i Brennliroa i Veldre en gang natt til fredag 29. desember. Hun forsvant etter at hun hadde kommet hjem fra en fest på forsamlingshuset Veldrom i Brumunddal kvelden før.

Ektemannen meldte henne savnet den 30. desember, men politiet iverksatte søk etter kvinnen først etter at han på ny ringte til politiet ett døgn senere.

– Vi har opplysninger som viser at Janne Jemtland var i huset ved 2-tiden natt til 29. desember. Vi har ingen sikre observasjoner på at hun har beveget seg vekk fra huset etter dette tidspunktet, men vi har en registrering på mobilen hennes litt nord i Brumunddal sentrum klokken 5.50 senere samme natt, sier Terje Krogstad.

Registreringen på 36-åringens mobiltelefon ble gjort ved basestasjonen Fagerlund. Politiet håper nå at flere personer melder seg for politiet med observasjoner og andre opplysninger som kan føre etterforskningen videre.

– Vi fortsetter arbeidet og har så langt fått inn cirka 200 tips. Politiet jobber nå for å sjekke ut de ulike tipsene av saken, men oppfordrer fortsatt folk som kan ha sett eller hørt noe om å ta kontakt, sier Krogstad.